Uniunea Avocaților ar putea intra în grevă generală în urma unor modificări legislative făcute de Parlament. Deputată: „Modificările nu intervin în dreptul avocatului de a-și exercita liber profesia”

Președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, a scris pe 10 iulie un mesaj pe pagina lui de Facebook, arătându-și nemulțumirea vizavi de unele modificări legislative făcute de Parlament la ședința din 10 iulie. Potrivit acestuia, amendamentele votate „Omoară independența și libertatea profesiei”.

Acesta a menționat, de asemenea, că „Cel mai grav este că aceste amendamente care ne întorc in anii ’90 și transformă avocatura într-o profesie de stat, au fost propuse de avocata înscrisă în Lista Baroului Bălți si deputata Efimia Bandalac”. La rândul ei, deputata a venit cu o reacție în urma acuzațiilor: „Este important să separăm realitatea juridică de interpretările grăbite sau eronate”.

Pe 10 iulie, în urma ultimei ședințe plenare a Parlamentului de legislatura a XI-a, au fost adoptate câteva amendamente la Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Potrivit amendamentului „Completările propuse Ia articolele 43 și 44 ale Legii nr. 1260/2002 prevăd participarea, în componența Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și a Comisiei pentru etică și disciplină, a câte trei membri desemnați de Ministerul Justiției din rândul reprezentanților mediului academic sau ai societății civile, cu expertiză juridică și o reputație ireproșabilă. Aceste prevederi răspund unei cerințe de consolidare a credibilității și imparțialității proceselor esențiale pentru accesul, menținerea și supravegherea în cadrul profesiei, fără a afecta mod real principiul fundamental al autoguvernării Uniunii Avocaților.”

De asemenea, au fost interzise taxele pentru examinarea plângerilor privind abaterile disciplinare ale avocaților dar și limitarea mandatului membrilor Consiliului Uniunii la unul singur.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților (UA), și-a exprimat nemulțumirea față de modificările făcute, inclusiv din cauza că amendamentele nu ar fi fost consultate cu UA și avocații în particular.

„Dragi colegi, astăzi asistăm la un atac fără precedent asupra instituției avocaturii, un pilon important in consolidarea Statului de Drept. Chiar cel mai important. Este un atac asupra independenței și autonomiei profesiei de avocat fără precedent, având în vedere și modul ilegal în care se desfășoară acest atac asupra instituției avocaturii.

Astăzi (10 iulie), la orele 15:30, am primit la UA, informația despre aprobarea de către Comisia juridică a amendamentelor la Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care au fost aprobate în mod clandestin, or, în ordinea de zi a ședinței Comisiei juridice din 10.07.2025, nu a fost așa chestiune. Aceste amendamente si modificări la Legea avocaturii NU AU FOST CONSULTATE cu Uniunea avocaților si cu avocații in particular”, se arată în mesajul lui Dorin Popescu.