Lipsa corupției e ceva „din domeniului fantasticului”. Lansarea expoziției „Cum alegi, așa culegi” la Taraclia

La 14 mai, expoziția despre cultură politică și electorală „Cum alegi, așa culegi”, lansată de Asociația „Media-Guard”, parteneră a ZdG, a fost inaugurată la Taraclia. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Publică Raională „Sf. Chiril și Metodie” și a întrunit locuitori ai orașului, printre care bibliotecare, lucrătoare medicale, dar și doi candidați la alegerile pentru funcția de primar al or. Taraclia.

foto: ZdG

„Bine ați venit”, „Добро пожаловать” și „Добре дошли” – așa ne-a întâmpinat orașul multietnic Taraclia. În română, rusă și bulgară, respectiv, au fost traduse și exponatele, iar turul ghidat, realizat de reportera ZdG Felicia Ganev, a fost în limba rusă pentru a fi mai accesibil localnicilor.

Când am ajuns la simularea votării, am îndemnat oamenii să aleagă o variantă de „cum trebuie să fie un candidat la alegerile locale?” Variantele propuse pe buletin erau următoarele:

Să fie integru, să nu dea și să nu ia mită

Să fie un bun profesionist, să aibă studii și educație

Să respecte Republica Moldova, Constituția și legile statului său

Să cunoască localitatea și nevoile oamenilor

Să cunoască și să respecte drepturile omului

Buletin de vot la expoziția anticorupție. foto: PARSEC

Prima variantă i s-a părut unei doamne din public ceva „din domeniul fantasticului”, pentru că „nu există așa ceva, lume fără corupție”, deși toți am rămas de acord că acesta e idealul la care vrem să ajungem.

Ce au spus vizitatorii despre expoziție

Vizitatorii au apreciat actualitatea expoziției, mai ales înainte de alegerile locale din Taraclia, care au avut loc duminică, 17 mai.

Nadejda Grădinari, locuitoare a or. Taraclia. foto: PARSEC

Nadejda Grădinari, locuitoare a or. Taraclia: „Aceasta este prima dată în regiunea noastră când are loc o astfel de expoziție. Este foarte relevantă, mai ales înainte de alegerile locale. Vă sfătuiesc să organizați astfel de expoziții de importanță regională. Mi-aș dori să văd un număr mare de oameni. (…) Cred că după aceasta și alegătorii se vor gândi mai mult. Prin urmare, expoziția este pur și simplu minunată.”

Nadejda Tanova, directoarea bibliotecii raionale din Taraclia. foto: PARSEC

Nadejdei Tanova, directoarea bibliotecii raionale, i-a plăcut „complexitatea expoziției”, menționând că cercetarea a fost bine prezentată, iar locuitorilor Taracliei le va fi interesant să cunoască statisticile (la începutul expoziției prezentăm câteva date statistice despre îngrijorările și nevoile taracliienilor). Ea a mai subliniat rolul bibliotecilor în promovarea informațiilor corecte: „Și sunt, de asemenea, sigură că noi, ca bibliotecă, ca bibliotecari, putem contribui la crearea unei societăți mai deschise, mai informate și la furnizarea de informații. Și noi, în principiu, facem asta de mulți ani – oferim acces la informații și, cel mai important, la informații adevărate, pentru că acest lucru este necesar astăzi.”

Dmitri Borimecicov, poet, jurnalist și genealogist bulgar din Republica Moldova, originar din Taraclia, a spus că „subiectul este foarte interesant și este prezentat într-un mod complet nou, într-un mod cu totul diferit. Nu suntem obișnuiți cu asta. (…) După ce am văzut această expoziție, (…) ne ajută să abordăm aceste alegeri mai temeinic, mai precis, mai concret.”

Alexandr Borimecicov, câștigătorul primului tur la alegerile locale din Taraclia. foto: PARSEC

Candidatul independent la alegerile din Taraclia, Alexandr Borimecicov, prezent și el la expoziție, care avea ulterior să câștige primul tur al scrutinului de duminică, 17 mai, crede ca astfel de expoziții trebuie organizate mai des, atât în perioada campaniei electorale, cât și în perioada postelectorală, pentru că, mai ales locuitorii Taracliei și Găgăuziei, au fost supuși corupției electorale „pentru ca nu știau de consecințe”. El a adăugat că „dacă astfel de expoziții și evenimente ar fi organizate mai des și cu un public țintă specific, adică persoanele în vârstă de 55–60 de ani, ar fi un semnal pentru ei să nu mai facă asta.”

A mai fost prezent la lansarea expoziției și Andrei Lambru, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care avea să se claseze pe locul trei în urma alegerilor electorale locale de duminică, 17 mai.

Andrei Lambru, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile locale din Taraclia. foto: PARSEC

Cum trebuie să fie un candidat la alegeri?

Oamenii din Taraclia spun că pentru ei e important ca toți candidații să-și îndeplinească promisiunile atunci când ajung în fotoliul de primar, respectând locuitorii, fie că i-au votat sau nu.

„Candidatul la alegerile locale, parlamentare, chiar și prezidențiale, trebuie să respecte cerințele legii Republicii Moldova și ale Constituției. Și ce spune aceasta? Că dacă o persoană ocupă această funcție, nu trebuie să fie coruptă, trebuie să fie în mod obligatoriu un profesionist. Și după aceea, trebuie să-și respecte promisiunile. Și chiar dacă ajunge în funcție, trebuie să le îndeplinească cu adevărat”, ne-a zis Nadejda Grădinari.

Nadejda Tanova a evidențiat că „ne-am dori ca acest candidat să se comporte corect, să fie onest. Și ar trebui să încerce să îndeplinească promisiunile pe care le face alegătorilor înainte de alegeri, de preferință pe toate. Și nu ar trebui să promită oamenilor «munți de nemișcat» doar pentru a obține voturi. Cred că este nevoie de legislație în acest sens, pentru ca ulterior să fie tras la răspundere – «iată programul tău, de ce nu l-ai respectat?»”

„Onestitatea, principialitatea, fermitatea, pentru că o persoană învestită cu puterea de a conduce orașul trebuie să cunoască oamenii, să cunoască problemele”, a răspuns Dmitri Borimecicov.

Dmitri Borimecicov, poet, jurnalist și genealogist bulgar. foto: PARSEC

„Eu adesea, ca jurnalist, ca persoană interesată de evenimentele din oraș, din regiune, din republică, la scară globală, îmi doresc ca acest primar, conducătorul orașului, să aibă competență și respect față de noi, alegătorii. Noi l-am ales, deci, atunci când venim la el, trebuie să ne asculte și să ia decizii pentru îmbunătățirea bunăstării tuturor cetățenilor orașului, nu doar a celor care au votat pentru el”, conchide Borimecicov.

„Aceasta e o temă dureroasă pentru mine.” Despre corupția electorală în Taraclia

Despre fenomenul corupției electorale l-am întrebat pe candidatul independent la alegerile din Taraclia, Alexandr Borimecicov. El ne-a spus că a fost răspândit acest fenomen și că „aceasta este o problemă dureroasă pentru mine, pentru că eu cunosc mulți oameni care au suferit din cauza acestei corupții electorale.” El a menționat ca una dintre cauzele coruperii a fost „ignoranța”, dar subliniază pedepsirea selectivă. „Unii oameni au fost pedepsiți pentru ignoranța lor, iar unii oameni care au comis o infracțiune și sunt încă liberi nu au fost pedepsiți. Cunosc și astfel de oameni.”

Expoziția poate fi vizitată de doritori zilnic în orele de program ale Bibliotecii Publice Raionale „Sf Chiril și Metodie” din Taraclia până la 31 mai.

Notă: Conversațiile pe care le-am avut cu taracliienii au fost în rusă. Replicile lor sunt traduse.

Această expoziție este organizată cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei expoziției aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.