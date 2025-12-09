ZdG a inaugurat oficial a 5-a expoziție dedicată luptei împotriva corupției – „Războiul digital și pacea informațională”

Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție, aflat la a 5-a ediție. Expoziția a fost vizitată de cititorii ZdG, jurnaliști și oficiali, printre ei – șefa Delegației UE în Republica Moldova, Iwona Piorko, dar și ministrul Educației, Dan Perciun.

Totodată, în cadrul evenimentului de inaugurare, Asociația Media-Guard a decernat „premiile pentru excelență în investigarea corupției – Impact”, ediția 2025.

Expoziția din acest an este structurată în trei secțiuni tematice, care ilustrează tot atâtea dimensiuni ale integrității: teritorială, politică și informațională. Directoarea ZdG și autoarea conceptului, Alina Radu, a realizat un tur ghidat pentru vizitatori.

Sursă foto: ZdG

Sursă foto: ZdG

Structura expoziției:

Integritatea teritorială și dezinformarea – cu referiri la cazul Ilașcu, corupția din regiunea transnistreană, războiul din Ucraina, separatism și manipulare informațională.

– cu referiri la cazul Ilașcu, corupția din regiunea transnistreană, războiul din Ucraina, separatism și manipulare informațională. Integritatea politică în investigațiile jurnalistice – o selecție de investigații recente despre corupția politică, siguranța jurnaliștilor, avertizori de integritate și responsabilitatea celor aflați la putere.

– o selecție de investigații recente despre corupția politică, siguranța jurnaliștilor, avertizori de integritate și responsabilitatea celor aflați la putere. Integritatea spațiului informațional și ghidul rezilienței societății – proiecte jurnalistice și civice dedicate combaterii dezinformării, educației media și rolului cetățeanului informat.

Un reportaj amplu de la expoziția „Războiul digital și pacea informațională” va putea fi citit în următoarea ediție tipărită a Ziarului de Gardă, joi, pe 11 decembrie.

Premiile pentru excelență în investigarea corupției

La inaugurarea expoziției ZdG „Războiul digital și pacea informațională”, Asociația Media-Guard a decernat „premiile pentru excelență în investigarea corupției – Impact”, ediția 2025. Trei redacții au fost premiate pentru investigațiile de interes public și cu impact în societate, realizate pe parcursul anului 2025.

Câștigătoare au fost desemnate echipele redacției Cu Sens (pentru investigațiile „Instruiți să facă haos” și „Fețele nevăzute ale oligarhului”), redacția NordNews (pentru investigația „Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală”) și echipa Ziarului de Gardă (pentru investigația „Armata digitală a Kremlinului”).

De la stânga la dreapta: Măriuța Nistor (ZdG), Iuliana Volcova (NordNews), Dumitru Pelin (Nord News), Malvina Cojocari (Cu Sens), Adela Șevciuc (Cu sens). Sursă foto: ZdG

Cele trei redacții câștigătoare au fost premiate cu câte o diplomă și un premiu financiar, oferit cu susținerea oamenilor de afaceri Eugene Tsyrklevich, Vasile Tofan si David Smith prin intermediul Organizației de caritate „The Moldova Resilience Fund”. Vasile Tofan și membrii juriului au participat la ceremonie.

„Premiul pentru excelență în investigarea corupției – Impact” a fost acordat pentru prima dată în 2024 și are menirea să gratifice efortul jurnaliștilor de investigație, să scoată în evidență impactul anchetelor reportericești, să răsplătească munca și curajul reporterilor/echipelor jurnalistice care abordează corupția, potrivit organizatorilor.

Expoziția va fi expusă la Muzeului Național de Istorie până la data de 29 decembrie 2025, între orele 10:00 – 17:00.