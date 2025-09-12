Limba română va fi predată la o instituție de învățământ din Franța ca obiect obligatoriu

Limba română va fi predată ca limbă obligatorie în sistemul public preuniversitar din Franța, a anunțat într-un comunicat Ambasada României în Franța.

Astfel, Ministerul Educației Naționale din Românie, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.

Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați cei mai mulți copii vorbitori de limbă română.

„Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a”, a precizat Ambasada României în Franța.