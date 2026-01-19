Liderii europeni se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta planul SUA de a ocupa Groenlanda

Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) se vor întâlni joi, 22 ianuarie, la Bruxelles pentru a discuta un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a anunțat luni, 19 ianuarie, un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, António Costa, potrivit agenției EFE.

Consiliul a anunțat astfel convocarea acestui summit extraordinar după ce cele 27 de state membre au început să discute posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului în ziua precedentă, într-o reuniune a reprezentanților lor permanenți la UE.

Tot pe 19 ianuarie, Comisia Europeană (CE) a declarat că este „pregătită să răspundă” amenințării cu noi tarife vamale din partea președintelui american Donald Trump, deși Comisia a subliniat că prioritatea sa este găsirea unei soluții diplomatice.

„Prioritatea este să ne angajăm – nu să escaladăm – și să evităm impunerea de tarife vamale. De ce? Pentru că, în cele din urmă, acest lucru ar afecta consumatorii și întreprinderile de ambele părți ale Atlanticului. (…) Dacă se impun tarife vamale, UE are instrumente la dispoziție și este pregătită să răspundă, pentru că vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice europene”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Olof Gill.

La reuniunea de urgență de duminică, 18 ianuarie, ambasadorii celor 27 de state membre ale UE au ridicat posibilitatea unor tarife de retorsiune împotriva Statelor Unite în valoare de 93 de miliarde de euro, o opțiune care era deja pe masă anul trecut, dar pe care cele 27 au amânat-o pentru a facilita acordul comercial încheiat între Bruxelles și Washington în vară.

Potențiala măsură este în prezent suspendată până pe 6 februarie, dar țările UE iau acum în considerare implementarea ei în cazul în care Trump va impune în cele din urmă tarifele.