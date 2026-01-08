La spital de Crăciun pe rit vechi. Peste 200 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Peste 200 de persoane au solicitat asistență medicală de urgență în ziua de Crăciun pe stil vechi. 30 dintre pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale ca urmare a consumului excesiv de alimente sau alcool.

Potrivit unul comunicat emis de IMSP Institutului de Medicină Urgentă, pe parcursul zilei de 7 ianuarie 2026, instituția a activat „într-un regim intens”.

„Pe parcursul a 24 de ore, în Departamentul de Primiri Urgențe au fost consultați și investigați 212 pacienți, dintre care 36 au necesitat spitalizare, inclusiv 9 pacienți în zona roșie”, se arată în comunicat.

Personalul medical a acordat ajutor și pacienților implicați în 5 accidente rutiere.

Totodată, aproximativ 30 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza durerilor abdominale acute, provocate de consumul excesiv de alimente sau alcool.



Alți zece pacienți care au apelat la serviciun de urgență au fost victime ale agresiunilor, unul dintre care a necesitat internare.