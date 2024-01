Singuri la spital de sărbători

Cum se descurcă de sărbători pacienții care suferă de una dintre cele mai de temut maladii – cancerul? An de an, numărul unor astfel de pacienți în R. Moldova este în creștere cu circa 10000 de persoane. Potrivit Biroului Național de Statistică, acum un an, numărul total al unor astfel de pacienți era de circa 70000 de persoane. O parte dintre aceștia au nevoie de tratament continuu, în condiții de spital, petrecând acolo săptămâni sau chiar luni de zile. Este maladia care nu face abstracție de sărbători sau de zile de odihnă. Deseori, acești pacienți au nevoie de asistență în orice clipă. Cum sunt sărbătorile pentru ei?

ZdG a discutat cu Natalia Coșciug, doctoră în psihologie, reprezentanta Serviciului Asistența Psihologului din cadrul Institutului Oncologic.

– Cum sunt aceste zile de sărbătoare pentru pacienții despre care spunem că suferă de maladii incurabile?

– Nu doar de sărbători, ci în orice zi, prezența maladiilor oncologice modifică semnificativ modul de viață al pacienților. Deseori, prezența acestor maladii presupune un tratament îndelungat, care trebuie realizat la timp. În aceste condiții se schimbă prioritățile. Este cazul în care fiecare trebuie să accepte inclusiv restricțiile impuse de tratament. Dar este adevărat că emoțiile negative, gândurile apăsătoare, prezente deseori în cazul pacienților oncologici, sunt de o intensitate mai mare în zilele de sărbători, atunci când pacioenții rămân internați în săpital, pentru a-și continua tratamentul, fiind departe de familii și de cei dragi. În aceste condiții, Serviciul Asistența Psihologului, din cadrul Institutului Oncologic, acordă non-stop suportul necesar. Oferă recomandări, iar la necesitate acordă și tratament psihoterapeutic. Deseori constatăm că și rudele pacienților au nevoie de suport psihologic, pentru a depăși emoțiile proprii, dar și pentru a oferi suport apropiaților care suferă de maladii oncologice. Într-o anumită măsură ei poartă în spate o povară dublă: suferința celui drag și emoțiile sale cauzate de această suferință. O regulă generală e cea care spune că susinerea reciprocă, implicarea emoțională a întregii familii este un factor extrem de important pentru obținerea unor rezultate favorabile în tratament.

– Totuși, ce evenimente, întâlniri îi bucură în aceste zile pe pacienți?

– Pentru micii pacienți și pentru familiile lor au fost organizate mai multe evenimente. Aceștia au fost vizitați de actori de la Teatrul „Guguță”, pentru ei a evoluat Fanfara Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență. Cei 24 de copii internați în aceste zile în secția de pediatrie au primit daruri multe, însoțite de mesaje optimiste. Întotdeauna copilașii reacționează bine, sunt bucuroși. Am observat că chiar și pacienții gravi interacționează cu Moș Crăciun, cu Alba ca Zăpada. În aceste clipe, parcă uită de suferință.

– Deseori, mulți asociază maladiile oncologice cu evoluții letale inevitabile. Cum pot fi atenuate stările cauzate de aastfel de prognoze?

– În fiecare zi avem astfel de discuții. De obiicei, membrii familiei vor să știe cum să comunice cu pacienții, ce să le spună, cum să-i încurajeze. Mulți nu cunosc particularitățile pacienților oncologici și toți vor să cunoască de ce fel de suport are nevoie omul apropiat. Situațiile sunt diferite. Cineva are nevoie de o comunicare mai activă, alții – nu suportă discuții îndelungate. Cineva își exprimă emoțiile comunicând, alții – își exprimă emoțiile practicând terapia prin artă. Tipurile de caractere fac diferența. Foarte des membrii familiei caută să afle ce fel de suport ar fi mai eficient pentru persoana respectivă. Este important să-i ajutăm pe pacienți ca ei singuri să-și poată aprecia starea emoțională. Psihologii identifică intensitatea emoțiilor negative și elaborează un plan de susținere, pentru o anumtă perioadă de timp.

– Și cum ne comportăm, cum comunicăm cu pacienții descurajați din cauza diagnozelor oncologice?

– Percepțiile societății determină și percepțiile proprii despre evoluțiuile maladiilor oncologice și despre efectele tartamentului. Deseori pacienții nu acceptă să vorbească despre această maladie. Ei ale să sufere în tăcere, pentru că nu pot suporta concepțiile sociale care spun că că maladiile oncologice sunt suferințe și decese inevitabile. În astfel de cazuri este necesară intervenția psihologului, care poate restabili echilibrul interior al acestor pacienți. Totodată, ar trebui combătute percepțiile despre lipsa de soluții în cazul maladiilor oncologice. Societatea ar trebui să cunoască mai multe despre efectele tratamentului și posibilitățile reabilitării.

– Și cei care se află singuri în spital în aceste zile, cum sunt ajutați?

– Dacă sunt copleșiți de emoții negative, în ajutor vin specialiștii noștri. Încercăm să stabilim conexiuni la distanță cu persoanele apropiate. Aceasta sustinere și implicare emoțională este foarte importantă în special în zilele de sărbători. Fiecare trebuie să înțeleagă că orice boală ne schimbă planurile și prioritățile. Maladiile oncologice au același impact, atunci când le raportăm la planuri și priorități.

– Vă mulțumim.