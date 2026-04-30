La Rădeni, a fost lansat cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din R. Moldova. Ministrul Energiei: „Este un exemplu pentru întreaga piață locală de energie regenerabilă”

Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice (BESS) din R. Moldova, cu o capacitate totală de 60 MWh, integrat cu un parc fotovoltaic de 50 MW, a fost lansat joi, 30 aprilie, în localitatea Rădeni, anunță Ministerul Energiei.

Potrivit unui comunicat, această investiție reprezintă un element indispensabil al noii arhitecturi energetice a țării, contribuind direct la echilibrarea sistemului electroenergetic și la optimizarea curbei de consum. Prin capacitatea sa de a stoca energia produsă în perioadele de supraproducție și de a o livra în orele de vârf, sistemul sprijină stabilitatea rețelei și crește eficiența utilizării energiei regenerabile.

„Cooperarea dintre investitorii privați, întreprinderile de stat și Guvern este esențială pentru transformarea sectorului energetic. Acest sistem de stocare este o demonstrație clară a consecvenței și voinței de colaborare între un grup de investitori. Felicit investitorii pentru realizarea acestui proiect într-un timp scurt – este un exemplu pentru întreaga piață locală de energie regenerabilă”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul ceremoniei de inaugurare.

Ministrul a evidențiat, de asemenea, beneficiile directe pentru consumatori, menționând că astfel de investiții contribuie la formarea unor prețuri mai competitive pe piața energiei electrice.

Potrivit reprezentanților investitorilor, sistemul de stocare permite valorificarea eficientă a energiei produse de parcul fotovoltaic.

„La moment, avem un parc fotovoltaic de 50 MW, dintre care 24 MW sunt în piață liberă, iar 26 MW participă la mecanismul de preț fix. Prețul de referință pentru vânzarea energiei este OPCOM pentru ziua următoare. În perioadele de zi cu producție ridicată și prețuri mici sau chiar negative, stocăm energia produsă și o vindem seara, când cererea și respectiv prețurile sunt mai mari”, a declarat Vitalie Zveaghințev, unul dintre investitori.

Conform estimărilor din piață, în următoarele luni urmează să fie puse în funcțiune sisteme de stocare cu o capacitate totală de aproximativ 200 MWh, „ceea ce va accelera semnificativ integrarea energiei regenerabile și va crește flexibilitatea sistemului energetic național”.

Grupul de investitori are în plan extinderea portofoliului energetic, urmând ca până în toamna acestui an să lanseze o centrală electrică pe bază de gaze naturale cu o capacitate de 10 MW. De asemenea, pentru anul 2027 este planificată dezvoltarea unui parc eolian.