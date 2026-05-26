La Chișinău a fost semnat un acord privind cursele aeriene directe dintre R. Moldova și Islanda

Astăzi, 26 mai, a fost semnat un acord privind serviciile aeriene dintre guvernele celor două state, de către ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ambasadorul Republicii Islanda în R. Moldova, cu reședința la Varșovia, Friðrik Jónsson, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MID).

Potrivit sursei citate, acordul stabilește cadrul de reglementare a serviciilor aeriene bilaterale și include prevederi privind securitatea aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și competență. Totodată, documentul reglementează drepturile de operare, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene.