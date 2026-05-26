Prima declarație făcută de Traian Băsescu după ce a primit cetățenia R. Moldova. „Rămân devotat cauzei reunificării ţării şi a poporului român”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, după ce a primit cetățenia R. Moldova, a declarat că rămâne „devotat cauzei integrării R. Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris fostul președinte al României.

Traian Băsescu a deținut două mandate de președinte al României: 2004-2009 și 2009-2014.

„Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii R. Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în R. Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a spus Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Traian Băsescu s-a născut pe 4 noiembrie 1951, în oraşul Basarabi, judeţul Constanţa, România. În 1976 a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigaţie, Secţia Comercială. Băsescu a fost ministru al transporturilor între 1991-1992. Din iulie 2000 a fost primar general al Bucureştiului.

Este pentru a doua oară când Traian Băsescu obține cetățenia R. Moldova. Prima dată, acesta a devenit cetățean moldovean printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti. În ianuarie 2017 însă, fostul președinte Igor Dodon a anunțat că a semnat decretul prin care i-a retras cetățenia R. Moldova fostului președinte al României. Retragerea cetățeniei a fost una dintre promisiunile electorale ale lui Dodon. La rândul său, Băsescu declara anterior că îl va acționa în judecată pe Dodon dacă îi va retrage cetățenia.