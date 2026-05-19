La Cahul a fost inaugurat un centru regional pentru copiii victime ale infracțiunilor

Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor din regiunea de sud a țării a fost inaugurat marți, 19 mai, la Cahul. Centrul din Cahul este al doilea serviciu de tip Barnahus din R. Moldova, după cel deschis anterior în nordul țării, a informat printr-un comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit Ministerului, noul Centru marchează un pas important în consolidarea sistemului de protecție a copilului din Moldova prin servicii integrate, centrate pe copil, concepute pentru a reduce trauma și a îmbunătăți accesul la justiție și reabilitarea copiilor care sunt victime sau martori ai infracțiunilor.

Conform datelor naționale, aproximativ 2 din 5 copii din Moldova au suferit o formă de violență în timpul copilăriei, inclusiv violență fizică, emoțională sau sexuală. În fiecare an, în R. Moldova aproximativ 600 de copii victime/martori ale infracțiunilor, iar aproape o treime dintre aceștia sunt victime ale infracțiunilor sexuale.

Totodată, în 2025 Centrul Barnahus Nord a oferit servicii integrate de asistență și protecție pentru 270 de copii. Pe baza acestei experiențe, autoritățile și partenerii își propun să asigure că, începând din 2026, copiii victime sau martori ai infracțiunilor din regiunea de Sud a Moldovei vor avea, de asemenea, acces la aceeași îngrijire și sprijin specializat de înaltă calitate.

„Cu o investiție strategică de peste 1 milion de euro, crearea serviciului Barnahus pe deplin operațional în regiunea de sud a Moldovei a însemnat mai mult decât amenajarea unei infrastructuri prietenoase copiilor. Proiectul a inclus dotarea centrului cu mobilier și echipamente specializate, consolidarea capacităților echipelor multidisciplinare, desfășurarea activităților de sensibilizare a comunității și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de referire”, a precizat instituția.

Centrul va deservi unitățile administrativ-teritoriale Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Cahul, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Cantemir și Taraclia.

Totodată, datele internaționale arată că modelul Barnahus reduce numărul interviurilor și evaluărilor repetate, scurtează durata de procesare a cazurilor și consolidează coordonarea între profesioniști.

De asemenea, va fi înființat un al treilea centru Barnahus care va deservi regiunea centrală a țării, inclusiv mun. Chișinău, și care urmează să devină pe deplin operațional în 2027, în cadrul proiectului finanțat prin grant în valoare de 10,0 milioane de euro intitulat „Protecția copilului și accesul la servicii WASH (apă, salubritate și igienă), Servicii de sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova, Faza II”.