Kremlinul „respinge cu fermitate” acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi în închisoare. Care sunt acuzațiile formulate de cinci țări europene

Kremlinul a numit acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea în închisoare a lui Alexei Navalnîi „părtinitoare și nefondate”.

„Respingem, în mod firesc, astfel de acuzații; nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate. Și, de fapt, le respingem cu fermitate”, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă, scrie Meduza.

Acuzații formulate de cinci țări europene

Pe 14 februarie, Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda au emis o declarație comună în care afirmă că opozantul rus, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit într-o colonie penitenciară rusă cu epibatidină, o otravă derivată dintr-o broască de copac. Această concluzie a fost trasă independent de cercetătorii care au analizat probe de biopsie de la politicianul rus. Secretara britanică de externe, Yvette Cooper, a declarat la Conferința de Securitate de la München că numai guvernul rus ar fi putut să-l otrăvească pe Navalnîi în închisoare.

Aleksei Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar.

„Marea Britanie, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, acuză cele cinci ţări în această declarație comună, care a fost transmisă în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Londra anunţă, în plus, că va sesiza cazul acestei otrăviri la Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), „ca încălcare flagrantă de către Rusia” a convenţiei sale şi a făcut apel la Moscova „să înceteze imediat această activitate periculoasă”.

Marco Rubio, despre acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască, informează Reuters.

„Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în mod sigur nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială”, a declarat Marco Rubio, într-o conferință de presă susținută la Bratislava.

Întrebat de ce Statele Unite nu figurează printre țările semnatare ale raportului, Rubio a precizat că a fost un demers inițiat de Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Suedia.