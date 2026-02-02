Judecătorul Corneliu Guzun, audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Mai multe persoane terțe au avut intervenții în cadrul audierii

Judecătorul Corneliu Guzun, în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a fost audiat luni, 2 februarie, de Completul D al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

Membrii Completului – Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte de complet), Iurie Gațcan și Lilian Enciu – au examinat, în cadrul audierii, mai multe aspecte legate de integritatea financiară a magistratului, inclusiv posibila existență a unor averi inexplicabile pe parcursul celor 12 ani supuși evaluării, se spune într-un comunicat al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

„Este vorba despre potențiala avere inexplicabilă constatată în anii 2013, 2014, 2015, 2019, 2023 și 2024. În acest context, au fost analizate donațiile primite de la membri ai familiei, cheltuielile de vacanță și alte tranzacții relevante.

La solicitarea judecătorului, au fost audiate și persoane terțe în legătură cu aceste aspecte. Audierea terților s-a desfășurat în ședință închisă.

Referitor la integritatea etică, membrii completului au examinat, în ședința publică, eventualele conflicte de interese în care ar fi implicat judecătorul”, susțin reprezentanții Comisiei.

Astfel, audierea a fost înregistrată, iar partea publică va fi disponibilă pe canalul de YouTube al Comisiei în trei zile.

De asemenea, în cel mult o lună, Completul va întocmi un raport motivat prin care va propune promovarea sau nepromovarea judecătorului.

Corneliu Guzun a fost numit în funcția de judecător în aprilie 2015. Prin secretul președintelui din 19 septembrie 2018, a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.