Judecătorii au dispus confiscarea țigărilor de 7,7 milioane de lei, introduse ilegal în R. Moldova, de la o companie cu legături cu Sheriff. Aceasta va mai trebui să achite peste 1,8 milioane de lei în bugetul statului

Instanța de judecată a dispus confiscarea țigărilor introduse în 2020 ilegal în R. Moldova – fără timbru de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei, în urma unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale(PCCOCS) în 2022, anunță miercuri, 22 octombrie, PCCOCS.

În cadrul urmăririi penale, PCCOCS anunța în mai 2022, ofițerii Serviciului Vamal au scos în vileag faptul că la importarea țigărilor, a fost folosită o licență care permitea introducerea în R. Moldova doar a produselor din tutun care aveau aplicate pe pachet timbre de acciză, pe când în cazul loturilor capturate, pachetele nu erau timbrate.

În 2021, Zona de Securitate a scris despre cele patru camioane, încărcate ochi cu țigarete din Emiratele Arabe Unite unde a demonstrat cu probe video și documente cine și cum a orchestrat întreaga schemă, agentul economic e compania Almavis din stânga Nistrului care ar avea legături cu Sheriff.

Totodată, la solicitarea PCCOCS, instanța de judecată i-a impus companiei care în decembrie 2020 a introdus ilegal în Moldova, cu destinația spre Tiraspol, loturile de țigări, prin punctul de control vamal să achite și peste 1,8 milioane de lei – valoarea camioanelor cu care acestea au fost transportate din Emiratele Arabe Unite.

Suplimentar, prin sentința pronunțată, Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă a stabilit și amendarea companiei importatoare din Tiraspol cu 500 de mii de lei, potrivit prevederilor Codului penal. De asemenea, compania nu va avea dreptul să importe mărfuri din străinătate, pe un termen de 4 ani.