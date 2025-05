Cumătrul lui Spînu și fiul unui fost judecător: profilul celor doi șefi de la Serviciul Vamal din dosarul mitei de „peste 40 de mii de dolari”

Iurie Gorea, șeful Biroului Vamal Centru, reținut în dosarul privind mita de „peste 40 de mii de dolari” de la Serviciul Vamal, este cumătrul fostului ministru Andrei Spînu. În CV-ul său, dar și în declarația sa de avere, am descoperit, pe lângă conexiunile politice, firme, donații și investiții în criptomonede, a căror valoare reală depășește de câteva ori sumele indicate în actele oficiale.

La rândul său, Cristian Olărescu, șeful Postului Vamal Căușeni, reținut și el în acest dosar, este fiul unui fost judecător, iar mama sa este angajată în justiție. În 2023, la un an după ce a lăsat funcția de șef al Serviciului Proprietății Intelectuale din cadrul Biroului Vamal Centru pentru cea de șef al Postului Vamal Căușeni, funcționarul a vândut un apartament de 84 de metri pătrați cu 1,98 milioane de lei și și-a procurat o casă de 117 metri pătrați, pentru care susține că a achitat 1,92 milioane de lei.

Iurie Gorea, șeful Biroului Vamal Centru, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind vizat într-o cauză penală de „corupere pasivă, comisă în circumstanțe agravante” pe 21 mai. Împreună cu acesta a fost reținut și un broker vamal.

A doua zi, pe 22 mai, în aceeași cauză penală a fost reținut și Cristian Olărescu, șeful Postului Vamal Căușeni. În comunicatul de presă emis de CNA după reținerea lui Olărescu se menționa că în cadrul perchezițiilor la persoanele bănuite au fost ridicate mai multe telefoane mobile, iar „suma totală a mijloacelor financiare depistate, în diferită valută, constituie circa 1,1 milioane de lei”.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, Iurie Gorea și brokerul, împreună cu alte persoane, identitatea cărora nu a fost dezvăluită de CNA, ar fi primit „în mai multe tranșe” suma de „peste 40 de mii de dolari, bani care erau destinați pentru facilitarea trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova la importul de mărfuri în țară destinate segmentului transnistrean, dar și pentru omiterea depistării multiplelor încălcări de legislație”.

Pe 23 mai, instanța a admis cererea procurorului Vadim Ilco de la Procuratura municipiului Bălți, Iurie Gorea și Cristian Olărescu fiind arestați pentru 30 de zile. Instanța a decis că brokerul vamal va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Din informațiile ZdG, brokerul vizat în dosar ar fi Anastasia Arșinova, administratoarea companiei de brokeraj „Multitrade-group” SRL, al cărei sediu juridic este într-un apartament din Căușeni.

Ziarul de Gardă a scris despre Iurie Gorea în 2019, atunci când acesta lupta pentru fotoliul de șef al Serviciului Vamal, cursă pe care n-a reușit să o câștige. Pe atunci, acesta figura drept administrator și fondator la mai multe companii, inclusiv de brokeraj, fiind și unul dintre cofondatorii acceleratorului de inovații și antreprenoriat „Dreamups”. Unul dintre partenerii lui Gorea în acel proiect era fostul viceprim-ministru Andrei Spînu. Întrebat de ZdG despre legăturile sale cu Spînu, Gorea spunea atunci că se văd rar și că nu merg împreună la „zile de naștere, la sărbători”.

Înainte să fie reținut, pe rețelele de socializare, Iurie Gorea distribuia frecvent postări ale lui Andrei Spînu. Soția funcționarului cercetat penal, Nadejda Gorea, fondatoarea Publicației Periodice Revista „Design, Arhitectură și Stil” (DAS), dar și a altor afaceri, apare în fotografii alături de Andrei Spînu la evenimente publice.

Contactat de ZdG, Andrei Spînu a admis că îl cunoaște pe Gorea „de mult timp” și că cei doi sunt cumetri. Întrebat dacă a contribuit în vreun fel la numirea lui Gorea în funcția de conducere din cadrul SV, acesta a mărturisit că „a fost o recomandare demult, vreo doi ani în urmă, către șeful de atunci al Serviciului Vamal, Igor Talmazan, dacă nu mă greșesc”.

Spînu susține însă că nu are nicio legătură cu dosarul penal și crede că „se încearcă denigrarea sa”, după ce numele său a fost asociat în spațiul public cu reținerea lui Gorea. „Toată lumea a văzut că, pe lângă reținere, a fost o campanie… nici nu știu cum să o numesc, deja sunt obișnuit. De trei ani la rând mi se pun în cârcă foarte multe lucruri. S-a încercat și se încearcă în continuare denigrarea mea. Nu vreau să fac careva comentarii, pentru că nu cunosc detalii din dosar, dar am văzut foarte multe falsuri spuse în spațiul public la acest subiect. Am văzut o încercare disperată de a mă asocia pe mine cu acest caz și nu am o explicație până nu am să înțeleg care este situația cu acest dosar și ce s-a întâmplat exact în acest caz”, a punctat Andrei Spînu.