ISW: Rusia planifică o nouă ofensivă majoră. Pregătirile au început

Rusia plănuiește o nouă ofensivă majoră în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând rezerve strategice limitate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestuia, pregătirile au început deja, iar campania în sine ar putea începe la sfârșitul lunii aprilie, citează The Moscow Times.

„O nouă ofensivă demonstrează dezinteresul în găsirea unei soluții diplomatice”

ISW notează că zonele Sloviansko-Kramatorsk și Orehovske (spre Zaporijiea) ca zone principale pentru un posibil atac al armatei ruse. Cu toate acestea, analiștii notează că trupele ruse întâmpină dificultăți serioase în capturarea pozițiilor inițiale necesare pentru lansarea unei ofensive la scară largă și sunt blocate în faza tactică. Acest lucru pune la îndoială succesul campaniei rusești din această vară, scrie sursa citată.

Potrivit ISW, din iulie 2025, Rusia își formează o rezervă strategică prin noi recruți. Totuși, armata rusă se confruntă cu probleme în înlocuirea pierderilor și a fost forțată să utilizeze rezerve operaționale pentru bătăliile actuale. Sursa citată scrie că generalii ruși se confruntă cu o alegere dificilă: să utilizeze acum rezerve strategice limitate pentru a îmbunătăți pozițiile sau să le păstreze pentru operațiunea din vară, riscând să nu creeze condițiile necesare pentru lansarea acesteia. Conform evaluării Institutului, rezervele sunt probabil insuficiente atât pentru pregătirea completă, cât și pentru atingerea obiectivelor ofensivei.

Intenția Kremlinului de a lansa o nouă ofensivă, așa cum subliniază ISW, demonstrează dezinteresul său în găsirea unei soluții diplomatice pentru a pune capăt războiului în următoarele săptămâni sau luni. Institutul scrie că Kremlinul continuă să respingă orice garanții de securitate semnificative pentru Ucraina, care ar putea proteja suveranitatea țării.

Această concluzie este în concordanță cu ordinele anterioare ale conducerii ruse. De exemplu, la o întâlnire cu armata la sfârșitul lunii decembrie 2025, Vladimir Putin a ordonat continuarea ofensivei pentru capturarea Zaporijiei și crearea unei „zone tampon” în regiunile Sumî și Harkiv. Aceste obiective au fost stabilite în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump despre încrederea sa în dorința Moscovei de a pune capăt războiului.

Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului

Andrii Sîbiha, ministrul de externe al Ucrainei, a declarat că liderul ucrainean și rus trebuie să se întâlnească personal pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că doar președintele SUA, Donald Trump, are puterea de a aduce un acord.

Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului de patru ani, a subliniat ministrul într-un interviu pentru Reuters, în biroul său din Kiev, aproape de râul Nipru. „Doar Trump poate opri războiul”, a adăugat oficialul ucrainean.

Dintr-un plan de pace de 20 de puncte care a stat la baza negocierilor trilaterale recente, doar „câteva” aspecte mai rămân nerezolvate, menționează Sîbiha. „Cele mai sensibile și cele mai dificile, care trebuie tratate la nivelul liderilor”.

Pe chestiuni-cheie, precum teritoriul, cele două părți par foarte îndepărtate. Rusia și-a menținut cererea ca Ucraina să cedeze restul de 20% din regiunea estică Donețk pe care nu a reușit să o ocupe în ani de război — lucru pe care Kievul l-a refuzat constant. Ucraina dorește, de asemenea, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporijjea, cea mai mare din Europa, aflată pe teritoriul ocupat de Rusia.



