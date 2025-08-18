Israelienii protestează la nivel național pentru a cere încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor

Mii de israelieni au participat duminică, 17 august, la o grevă națională în sprijinul familiilor ostaticilor reținuți în Gaza, cerându-i prim-ministrului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului și a elibera captivii rămași, scrie Reuters.

Manifestanții au fluturat steaguri israeliene și au purtat fotografii cu ostatici, în timp ce fluiere, claxoane și tobe răsunau la mitingurile din întreaga țară, în timp ce unii protestatari au blocat străzi și autostrăzi, inclusiv ruta principală dintre Ierusalim și Tel Aviv.

„Astăzi, totul se oprește pentru a-și aminti de cea mai înaltă valoare: sfințenia vieții”, a declarat reporterilor Anat Angrest, mama ostaticului Matan Angrest, într-o piață publică din Tel Aviv.

Printre cei care s-au întâlnit cu familiile ostaticilor la Tel Aviv s-a numărat și actrița israeliană de la Hollywood, Gal Gadot, cunoscută pentru rolul său de Wonder Woman și pentru rolul principal din franciza Fast & the Furious.

Înainte de duminică, unele companii și instituții au declarat că vor permite angajaților să se alăture grevei naționale, convocată de familiile ostaticilor. Deși unele companii s-au închis, multe au rămas deschise în întreaga țară într-o zi lucrătoare în Israel. Școlile sunt în vacanța de vară și nu au fost afectate.

Un miting important este programat să aibă loc la Tel Aviv în această seară.

Poliția israeliană a declarat că 38 de manifestanți au fost reținuți până la ora 14:00 (11:00 GMT). Unii protestatari care blocau drumurile s-au luptat cu poliția și au fost luați de ofițeri.

Demonstrațiile din întreaga țară au fost oprite pentru scurt timp în jurul orei locale 16:00, când sirenele de raid aerian au declanșat în Tel Aviv, Ierusalim și în alte părți, avertizând asupra unei rachete lansate din Yemen. Racheta a fost interceptată fără incidente.

Tot duminică, Netanyahu a declarat cabinetului: „Cei care cer astăzi sfârșitul războiului fără a învinge Hamas nu numai că întăresc poziția Hamas și amână eliberarea ostaticilor noștri. De asemenea, ei se asigură că ororile din 7 octombrie se vor repeta iar și iar.”

Prim-ministrul, care conduce cel mai de dreapta guvern din istoria țării, a declarat că guvernul său este hotărât să implementeze decizia ca armata să cucerească orașul Gaza , una dintre ultimele zone importante ale enclavei pe care nu le controlează deja.

Această decizie este în mare parte nepopulară în rândul israelienilor și al multora dintre familiile ostaticilor, care se tem că o campanie militară extinsă în Gaza ar putea pune în pericol viața celor dragi care sunt încă ținuți captivi. Există 50 de ostatici deținuți de militanți în Gaza, dintre care oficialii israelieni cred că aproximativ 20 sunt încă în viață.

„Nu există timp – nici pentru viețile care se irosesc în iad, nici pentru cei căzuți care ar putea dispărea în ruinele Gazei”, a declarat duminică Forumul Familiilor Ostaticilor, care reprezintă numeroase familii ale captivilor deținuți în Gaza.

Sursa: Reuters

După aproape doi ani de război în Gaza, declanșat de atacul condus de Hamas asupra Israelului în octombrie 2023, majoritatea ostaticilor care au fost eliberați până acum au ieșit la iveală în urma discuțiilor diplomatice.

Negocierile pentru un armistițiu care ar fi putut duce la eliberarea mai multor ostatici au eșuat în iulie. Gruparea militantă palestiniană Hamas a declarat că va elibera ostaticii rămași doar dacă Israelul este de acord să pună capăt războiului, în timp ce Netanyahu a promis că Hamas nu poate rămâne la putere.

Guvernul israelian s-a confruntat cu critici dure în țară și în străinătate, inclusiv din partea unora dintre cei mai apropiați aliați europeni ai săi, din cauza anunțului că armata va ocupa în curând orașul Gaza.

Duminică, Hamas a numit planul criminal, spunând că ar forța strămutarea a sute de mii de oameni din orașul Gaza.

Peste 61 000 de palestinieni au fost uciși în campania militară a Israelului în Gaza, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății. Aceștia au declarat duminică că cel puțin 29 au fost uciși în ultima zi.

Aproximativ 1200 de persoane au fost ucise și 251 au fost duse în Gaza în timpul atacului Hamas asupra Israelului. Peste 400 de soldați israelieni au fost uciși în Gaza de atunci.

Liderul opoziției, Yair Lapid, care a participat la un miting la Tel Aviv, și-a exprimat sprijinul față de protestatari.