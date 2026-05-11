Irina Gutnic, revocată din funcția de viceprimară a municipiului Chișinău, anunță Ion Ceban

Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost revocată din funcție, anunță primarul capitalei, Ion Ceban luni, 11 mai. Edilul capitalei nu a menționat motivul deciziei de revocare.

„Astăzi am semnat dispoziția de revocare din funcție a viceprimarului, Irina Gutnic. Cu incetarea exercitării atribuțiilor delegate”, a anunțat Ion Ceban pe Facebook.

Am încercat să o contactăm pe Irina Gutnic pentru a comenta decizia, însă aceasta nu ne-a răspuns la apeluri.

În noiembrie 2022, Gutnic a fost numită în funcția de viceprimară a capitalei.

La finalul anului 2025, viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro, pe care le-ar fi primit cadou, precum și deține în proprietate mai multe boliduri pe care le-ar fi «împrumutat» de la nașul său de cununie”.

Irina Gutnic și-a început cariera în 2003, la Ministerul Muncii, în calitate de specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă. Ulterior, a lucrat la Ministerul Economiei. Pentru o scurtă perioadă a deținut funcția de șef al serviciului juridic și resurse umane în cadrul ICS „Trans Standard,, SRL, iar ulterior a devenit administrator (2012-2014) al ÎCS „Veritrans Plus” SRL.

Din 2014 până în 2017 a lucrat la Curtea de Conturi, iar din iulie 2017, a fost numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.