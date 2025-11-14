Irina Catan a fost propusă pentru promovarea evaluării externe a integrității

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității financiare și etice în cazul Irinei Catan, procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție. Completul B de evaluare a constatat că aceasta corespunde criteriilor prevăzute de articolul 11 din Legea nr. 252/2023, înaintând către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) propunerea de promovare a evaluării externe.

Evaluarea a implicat o analiză amănunțită a declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, precum și a altor informații relevante privind integritatea etică și financiară a subiectului, colectate din 140 de surse.

„Pe parcursul procedurii, Comisia a solicitat procurorului clarificări prin patru runde de întrebări scrise, urmate de audieri publice desfășurate la 17 octombrie 2025”, potrivit Comisiei de evaluare a procurorilor.

CSP urmează să se pronunțe în termen de 30 de zile asupra propunerii Comisiei. Raportul Comisiei va fi publicat după expirarea termenului de contestare a deciziei CSP, conform procedurii legale.

Înregistrarea audierii este disponibilă aici: http://bit.ly/4qfrkuB.

Până în prezent, Comisia a primit spre evaluare externă numele a 191 de procurori. 49 de evaluări au fost finalizate, 29 procurori au demisionat ori au fost excluși din procedură, 113 evaluări sunt în curs de desfășurare.