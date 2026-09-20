Iranul afirmă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă doar dacă SUA îndeplinesc toate condițiile Teheranului

Președintele parlamentului iranian și principalul negociator al Iranului în discuțiile cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă doar dacă Washingtonul îndeplinește mai întâi toate condițiile Teheranului, a informat duminică agenția de știri iraniană Irna, preluată de dpa, scrie Agerpres.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se va reveni la stadiul anterior al negocierilor, a spus Ghalibaf, adăugând că poziția Iranului este clară și nu este negociabilă.

Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaee, a semnalat sâmbătă disponibilitatea Iranului de a pune capăt războiului cu SUA, pe baza acordului-cadru încheiat de cele două țări în iunie.

Rezaee a enumerat șapte condiții în acest sens, într-un interviu acordat postului de televiziune în limba arabă Al Jazeera.

Printre altele, Teheranul cere ca SUA să deblocheze activele iraniene înghețate, să pună capăt conflictului pe toate fronturile și să ridice blocada asupra porturilor și navelor iraniene. Conducerea Iranului cere totodată Washingtonului să nu se mai amestece în afacerile interne ale țării.

Aceste cereri sunt în concordanță cu acordul din iunie, care urmarea să pregătească terenul pentru o înțelegere definitivă.

Rezaee a mai cerut ca SUA să îndeplinească toate condițiile înainte de a avea loc noi negocieri, care ar urma să abordeze și viitorul programului nuclear al Iranului.