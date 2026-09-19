SUA și Danemarca au anunțat un acord privind Groenlanda: „Este în beneficiul tuturor”

SUA și Danemarca au anunțat un acord privind Groenlanda, soluționând o dispută diplomatică declanșată de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua teritoriul prin forță. Trump a declarat că acordul ar oferi SUA „control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități” în teritoriul danez semiautonom, scrie BBC.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au salutat acordul menit să „consolideze securitatea” în regiune și au spus că acesta ar urma să fie semnat săptămâna viitoare, însă nu au oferit detalii despre conținutul său.

Textul acordului nu a fost făcut public. Trump a declarat că înțelegerea nu presupune „niciun cost pentru Statele Unite” și că le-ar oferi acestora posibilitatea „de a face ceea ce este necesar” pentru a „asigura și apăra securitatea Groenlandei”, potrivit unei postări pe Truth Social.

El a spus că acordul include o prevedere potrivit căreia niciun adversar al SUA nu va putea menține o prezență militară în Groenlanda sau „să facă investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”.

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că este „mulțumită că există perspectiva unui acord bun” pentru toate cele trei părți. Acordul ar urma să fie semnat la Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare.

Într-o declarație comună cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, Frederiksen a spus că acordul „consolidează securitatea noastră comună în regiunea Arctică și în zona Atlanticului de Nord”, recunoscând în același timp „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului (Danemarcei, n.r.) și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Declarația precizează că, după semnare, acordul va trebui să parcurgă „procedurile parlamentare necesare pentru a intra în vigoare”.

Nielsen a declarat că este „îmbucurător faptul că suntem pe cale să încheiem un acord care asigură și consolidează securitatea Groenlandei, a Regatului Danemarcei, a Statelor Unite și a alianței occidentale”.

„Acordul recunoaște interesele Groenlandei și locul nostru în cooperarea internațională. Este în beneficiul tuturor”, a spus el.

Anunțul vine după luni de amenințări din partea lui Trump de a „prelua” Groenlanda, susținând că acesta este vulnerabil în fața unor adversari precum Rusia și China. El a invocat poziția strategică a insulei pentru apărare, precum și bogăția sa în resurse minerale.

Solicitările repetate ale lui Trump de a prelua Groenlanda, formulate la începutul lui 2026, au provocat reacții puternice din partea groenlandezilor, danezilor și a altor membri NATO.