Ion Ceban reacționează la declarațiile primarului din Iași despre pierderea fondurilor UE pentru un spital din capitală: „Fals total”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma afirmațiilor primarului din Iași, care susține că o finanțare europeană destinată unui spital din Chișinău ar fi fost pierdută din cauză că proiectul a fost prezentat Primăriei municipiului Iași în limba rusă. Edilul Chișinăului spune că informația ar fi falsă și că ar fi vorba despre o instituție care „stă la balanța Ministerului Sănătății”.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a dezvăluit la Emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova că o finanțare europeană destinată unui spital din Chișinău ar fi fost pierdută din cauză că proiectul a fost prezentat Primăriei municipiului Iași în limba rusă, menționând că acest gen de abordări provin dintr-o mentalitate învechită, „moștenită din perioada pre-democratizare a R. Moldova”.

Edilul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în scurt timp, negând declarațiile primarului din Iași.

„Fals total. Este vorba despre instituția care stă la balanța Ministerului Sănătății, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, din ceea ce am aflat. Nu are municipiul Chișinău astăzi vreun proiect activ cu municipiul Iași. (…) De asta vă rog foarte mult să vă retrageți toți cei care ați publicat aceste minciuni peste tot în spațiu public pentru aceste manipulări. (…) Înțelegem că este perioada electorală, campania electorală și se face pur și simplu zoi, noroi în fiecare zi doar pentru a-mi denigra imaginea”, a menționat primarul capitalei, Ion Ceban.

O finanțare europeană destinată unui spital din Chișinău ar fi fost pierdută din cauză că proiectul a fost prezentat Primăriei municipiului Iași în limba rusă, a dezvăluit primarul Mihai Chirica, la Emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova. Edilul a mai spus că pasivitatea Primăriei Chișinău a dus la eșecul unei inițiative transfrontaliere de colaborare între cele două orașe.

„Am avut un astfel de exemplu cu municipiul Chișinău, cu un spital din municipiul Chișinău, unde datorită inerției cu care s-au ocupat autoritățile spitalicești, am pierdut un proiect mare. Pentru că n-au reușit în doi ani și în jumătate nici măcar să întocmească un proiect. Și nici măcar să mi-l prezinte în limba engleză. Mi-l au prezentat în limba rusă”, a declarat primarul municipiului Iași.

Primarul Iașiului a sugerat că acest gen de abordări provin dintr-o mentalitate învechită, „moștenită din perioada pre-democratizare a R. Moldova”, și că ele compromit șansele unor colaborări internaționale.

Totodată, în contextul în care primarul Chișinăului, Ion Ceban, are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, Mihai Chirica a anunțat că ia în calcul suspendarea acordului de cooperare dintre cele două orașe.

„De exemplu, aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău este o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade”, a declarat anterior Mihai Chirica.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.