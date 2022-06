Interviu: Cum a reușit un proiect canadian să adune două milioane de dolari pentru donații în Ucraina, pornind de la un meme

Un proiect creat de jurnalistul canadian Christian Borys a reușit să adune peste două milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia.

Totul a pornit de la un meme, devenit în scurt timp viral. Acesta o înfățișează pe Fecioara Maria purtând o armă antitanc Javelin, ca o metaforă a ajutorului atât de necesar Ucrainei.

Datorită produselor care se vând pe site-ul www.saintjavelin.com, organizația a reușit să strângă bani care au devenit apoi ajutoare semnificative pentru ucraineni, iar tricourile lor sunt purtate chiar și de președintele Zelensky.

Recent, inițiativa a prezentat și o pictură murală în inima Ucrainei, la Kiev. Aceasta înfățișează imaginea „Saint Javelin” („Sfânta Javelin, n.r.) pe un perete al unui bloc de locuit și a fost creată de un artist local, Andrii Palval, în timp ce organizația „Saint Javelin” a sponsorizat-o.

ZdG a discutat cu Christian Borys, care are o relație strânsă cu Ucraina și Polonia și a petrecut cinci ani lucrând ca jurnalist la Kiev cu BBC, VICE News, CBC și alții, despre cum a devenit „Sfânta Javelin” un simbol al rezistenței ucrainene.

Jurnalistul Christian Borys

Sursa foto: Toronto Life

— La peste 100 de zile de război în Ucraina, lumea pare că se obișnuiește, într-un fel, cu ceea ce se întâmplă. Ce credeți dvs. despre asta?

— Consider că este firesc ca oamenii să se obișnuiască cu această nouă stare a realității după un timp, așa că datoria noastră rămâne să ne asigurăm că ei sunt șocați în mod constant de această realitate. Ei trebuie să înțeleagă că acesta este un genocid împotriva poporului ucrainean și nu se va opri decât dacă Ucraina va câștiga acest război. Este important să susținem în continuare, să luptăm în continuare, să ne pese de asta pentru că deși după Holocaust am spus „Niciodată din nou”, nu ne-am ținut de această promisiune. Este o tragedie dacă lumea își îndepărtează privirea de la asta și încetează să-i pese.

— Unde vă aflați acum și cu ce vă ocupați?

— Când a început războiul, eram în Canada, în apartamentul meu din Toronto. Foarte repede după aceea, am zburat în Polonia pentru a ajuta cu logistica și livrările de aprovizionare în Ucraina. În acest moment, sunt la Lviv, lucrând cu echipa noastră ucraineană de la „Saint Javelin” pentru noile noastre obiective. Scopul nostru major este să fim sustenabili pentru o lungă perioadă de timp ca brand. Vrem să creăm propriile noastre produse originale, toate fabricate în Ucraina. Făcând asta, costurile noastre vor începe să crească, dar com putea, totodată, să angajăm o mulțime de oameni în Ucraina, să contractăm producători ucraineni pentru a face produse „Saint Javelin” și să creăm proiecte culturale, cum ar fi documentare, cărți etc.

— Cum au fost primele zile ale războiului pentru dvs.? Mulți nu credeau că asta se întâmplă cu adevărat la început…

— Stăteam în apartamentul meu din Toronto, mă uitam la televizor, cum Putin dă ordinul de război și pur și simplu nu-mi venea să cred că asta era, de fapt, real. Începusem deja „Saint Javelin”, pe 15 februarie, așa că am înțeles că trebuie să muncim 24 de ore pe zi pentru a strânge cât mai mulți bani ca să sprijinim Ucraina. Am trimis mesaje prietenilor și tatălui meu din Przemysl, ca să începem a ajuta oamenii să se evacueze din Ucraina, pentru că am înțeles că va fi o criză a refugiaților.

— Cum s-a născut inițiativa „Saint Javelin”? V-ați așteptat ca această mică campanie să devină atât de populară?

— Nu, deloc. Nu m-am putea așteptat deloc să se întâmple așa. Dar campania a crescut pentru că oamenii vor să susțină Ucraina, vor să arate public că și ei susțin Ucraina.

Totul a pornit cu un meme în unele chat-uri de grup. Mai întâi a fost foarte de nișă, doar unii jurnaliști și analiști de război știau despre asta, dar după ce am început să tipărim abțibilduri, a devenit popular ca simbol al sprijinului. Obiectivul meu inițial a fost foarte mic, în jur de 500 de dolari. Nu am crezut niciodată că poate deveni așa ceva. Nu aveam niciun plan să construiesc o afacere din asta și să donez 1 milion de dolari. A fost doar o simplă idee și cred că oamenii au vrut doar să sprijine așa cum puteau.

— Cum v-ați descurcat cu controversele din jurul imaginii campaniei?

— Oh, este doar trist pentru mine că oamenii cred că aceasta este o problemă atât de mare, încât sunt dispuși să petreacă timp pentru a șterge aureola și a se plânge pe noi. Contribuim atât de mult la sprijinirea Ucrainei și, desigur, ei vor să vadă doar negativul. Cred că este trist, dar mă motivează să muncesc din greu pentru a continua succesul „Saint Javelin”.

— Cu ce fel de probleme v-ați confruntat după ce comenzile au crescut atât de mult? Cum ați gestionat situația?

— Ne-am confruntat cu probleme uriașe. Încă ne confruntăm cu multe dintre ele. Am avut mii de oameni care se plângeau de comenzi întârziate, de întârzieri de livrare, lucruri de genul ăsta. Nu am planificat niciodată atâtea comenzi, așa că a trebuit să muncim 20 de ore pe zi mult timp pentru a găsi soluții la problemele noastre. A trebuit să angajăm oameni foarte repede pentru a lucra la „Saint Javelin” cu normă întreagă. A trebuit să facem multe, multe lucruri pentru a ne asigura că putem găsi soluții și mai avem multe, multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Întotdeauna apar probleme noi.

— Cum au fost repartizați banii alocați acestei inițiative? La ce lucrați acum?

— Mai întâi am donat 500.000 USD pentru Help Us Help, o organizație caritabilă înregistrată în Canada, care lucrează în Ucraina din 1991. De atunci, am mai donat organizațiilor ucrainene și am contribuit în alte moduri, cum ar fi achiziționarea de camioane pentru medicii de război, achiziționarea altor bunuri și donarea directă la campanii. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut și multe organizații pe care le-am susținut.

— Cât credeți că va dura războiul?

— Sper că Ucraina va câștiga rapid și că vom putea începe să o reconstruim.

— De ce are nevoie Ucraina acum, din punctul dvs. de vedere?

— Ucraina are nevoie de sprijin militar pentru a câștiga acest război, iar apoi – de sprijin financiar pentru a câștiga acest război și a restabili calea pe care se afla înainte de invazie. Ucraina era pe o traiectorie uimitoare spre a deveni o țară minunată, modernă și dezvoltată, iar Rusia ura asta. Trebuie să arătăm că modul în care Rusia acționează, cu această ură și răutate, nu poate fi niciodată tolerat de comunitatea internațională.

— Cum pot fi convinși oamenii să doneze în continuare?

— Este o întrebare dificilă, dar lucrăm la câteva idei care sperăm că vor funcționa. Vom putea face asta public în curând.

— Vă mulțumim!

