Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Va fi creată o instituție separată care va administra ariile naturale protejate

Guvernul a aprobat miercuri, 4 februarie, avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, care prevăd reformarea instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului. Astfel, patru instituții de mediu vor trece prin anumite schimbări.

Potrivit Ministerului Mediului, documentul va crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din subordinea Ministerului și presupune patru reforme importante.

„Reforma „Agenției de Mediu” prevede consolidarea capacităților instituției dar și reducerea timpului pentru eliberarea mai rapidă a autorizației de mediu, atât pentru agenți economici dar și pentru autoritățile locale.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat va deveni o nouă instituție publică, „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”, care va monitoriza la nivel național clima, calitatea aerului și a apei.

În cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului va fi instituită o subdiviziune responsabilă de reacție imediată la alertele de mediu, care va activa 24/24, vom avea inspectori care vor lucra și dupa orele 17:00, astfel se va putea interveni rapid în caz de poluare sau alte incidente cu impact major.

Totodată, va fi creată o instituție separată care va administra unitar ariile naturale protejate, vom avea o instituție care va gestiona 5.8% din teritoriul țării, astfel încât rezervațiile și parcurile naturale vor fi gestionate mai eficient și mai transparent”, conform comunicatului Ministerului.

În prezent, competențele sunt fragmentate, iar acest lucru limitează capacitatea instituțiilor de a răspunde eficient problemelor de mediu. Totodată, proiectul clarifică responsabilitățile în domenii esențiale și aliniază sistemul național la standardele europene de colectare și raportare a datelor de mediu, mai adaugă Ministerul Mediului.