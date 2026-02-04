DOC Guvernul inițiază reorganizarea Căii Ferate din Moldova. Procesul va fi coordonat de APP

A fost inițiată reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice (APP), măsura face parte din reforma sectorului feroviar și prevede separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport.

APP va exercita rolul de acționar unic al noii societăți și va coordona procesul de reorganizare. Aceasta va aproba „bilanțul de repartiție și actele de transmitere a patrimoniului, pentru a asigura protejarea interesului public și a activelor statului”.

„Transferul drepturilor și obligațiilor către S.A. „CFM Pasageri și Marfă” se va face exclusiv pe baza bilanțului de repartiție, aprobat conform legii. Noua societate va prelua doar activele și obligațiile legate direct de transportul de pasageri și marfă, în limita patrimoniului transmis. Infrastructura feroviară rămâne în gestiunea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, ca bun public.

Datoriile vor fi repartizate proporțional, în funcție de activitatea și activele preluate. Obligațiile aferente contractelor de recreditare și finanțărilor externe vor fi reflectate distinct în bilanț, cu respectarea legislației și cu acordul creditorilor. Această abordare previne transferul nejustificat al datoriilor și permite continuarea proiectelor investiționale.

Separarea activităților permite o evidență clară a costurilor și veniturilor din transportul feroviar. Statul poate evalua corect performanța economică, reduce presiunea asupra bugetului public și creează premise pentru investiții în servicii.

Pentru cetățeni, serviciile de transport devin mai previzibile. Resursele publice pot fi direcționate mai eficient către transportul de pasageri cu rol social. Administrarea separată permite îmbunătățirea calității serviciilor, a timpilor de circulație și a fiabilității. Pe termen mediu, costurile pot fi gestionate mai eficient, cu efect de stabilizare a tarifelor”, se menționează în comunicatul Agenției.

Potrivit APP, reorganizarea nu înseamnă privatizare.

Statul rămâne proprietarul infrastructurii feroviare – șine, gări, terenuri și instalații – gestionate de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. „Societatea pe Acțiuni va gestiona materialul rulant și activitatea de transport de pasageri și marfă. Separarea clară a rolurilor permite să fie cunoscute distinct costurile infrastructurii și cele ale transportului”, mai subliniază Guvernul.