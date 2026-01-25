Economia R. Moldova – cât a județului Timiș și de 20 de ori mai mică decât a României

În ultimul deceniu se observă o apropiere mare a relațiilor comerciale, între R. Moldova și România îndeosebi după ce ambele țări au trecut prin șocul sanitar și suferă încă din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Din punct de vedere economic, cele două economii par să se miște în tandem, dar la niveluri semnificativ diferite. R. Moldova are o economie comparabilă cu cea a județului Timiș, se arată într-o analiză realizată de Profit.ro.

Schimburile comerciale totale bilaterale dintre R. Moldova și România s-au dublat în ultimul deceniu, ajungând la aproximativ 3,3 miliarde de euro în 2024, conform ultimelor date, scrie sursa citată.

România este principalul partener comercial al R. Moldova, atât pe partea de exporturi, cât și pe partea de importuri, cu o pondere de peste 21% din totalul comerțului exterior moldovenesc. Chiar dacă balanța comercială se înclină către România, în același timp, România este principala piață de desfacere a produselor moldovenești (exporturile României către R. Moldova au fost de aproximativ 2,45 miliarde USD în 2024, iar importurile s-au ridicat la aproximativ 1,23 miliarde USD.)

„Din punct de vedere economic, relația României cu R. Moldova este una strategică, iar evoluția schimburilor comerciale certifică acest lucru. Schimburile comerciale s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024, iar cifrele pentru luna iulie 2025 sunt încurajatoare”, declara, spre sfârșitul anului trecut, Cătălin Dan, director pentru relații externe al Camerei de Comerț și Industrie a României.

O economie de 20 de ori mai mică

Cifrele pe care este fundamentat bugetul de stat al R. Moldova pentru 2026 indică o creștere economică moderată, într-un context de stabilizare fragilă.

Produsul Intern Brut este prognozat să avanseze cu 2,4% în termeni reali față de 2025, urmând să atingă un nivel nominal de 377,2 miliarde lei. La cursuri curente, aceasta echivalează cu aproximativ 19,8 miliarde euro sau circa 99 miliarde lei românești.

Prin comparație, PIB-ul României este estimat pentru 2026 la 2.045,2 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 409 miliarde euro, diferența de scară economică dintre cele două state fiind astfel de peste 20 de ori în favoarea României. La un PIB nominal de 19,8 miliarde euro, R. Moldova este aproximativ la nivelul unui singur județ mare din România, comparabil fiind județul Timiș, care are un PIB individual de 18–20 miliarde euro, potrivit Profit.ro.

Inflație mai mică decât România

Ceva mai bine decât în cazul României, presiunile inflaționiste provocate de pandemie și de efectele multiple ale războiului de la graniță, s-au atenuat în R. Moldova. În octombrie 2025, rata anuală a inflației a fost de 7%, în scădere față de 9,1% înregistrat în luna ianuarie, arată Banca Națională a R. Moldova. România a rămas la peste 9% spre finalul anului trecut, dar ajunsese la 5,66% în vară, până ca guvernul să crească taxele pe consum, arată sursa citată.