Instanța a emis o nouă hotărâre pentru procurorul din Călărași, condamnat în decembrie 2024 la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă

Curtea de Apel Centru a admis, pe 3 septembrie, apelul procurorilor împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Strășeni, la 30 decembrie 2024, în dosarul procurorului Vladimir Martea acuzat de corupere pasivă, anunță joi, 4 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Astfel, instanța de apel a emis o nouă hotărâre, majorând pedeapsa: patru ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de probă de trei ani și aplicarea unei amenzi de 350 000 de lei.

Acesta a mai fost lipsit de dreptul de a ocupa funcții publice sau funcții de demnitate publică pentru o perioadă de nouă ani.

Totuși, această decizia este executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2022 de către procurorul general interimar, în urma unei acuzații conform căreia procurorul, pentru a nu ataca cu recurs o încheiere a Judecătoriei Strășeni din 8 decembrie 2022, prin care s-a admis cererea denunțătorului pentru reabilitare judecătorească și anularea antecedentelor penale, ar fi pretins 300 de euro.

„Procurorul a fost reținut în momentul primirii sumei de 300 de euro, iar instanța a dispus confiscarea specială a acesteia”, a scris PA.

Vladimir Martea a fost eliberat din funcția de procuror prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 26 septembrie 2024. Acesta a contestat la CSP hotărârea Colegiului de disciplină și etică din 30 iunie 2023, potrivit căreia în privința sa a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de eliberare din funcția de procuror.

În cadrul contestației, procurorul Martea Vladimir a indicat că, „personal nu a favorizat, pretins sau primit careva sume bănești de la presupusul denunțător, iar banii care au fost ridicați de angajații Xxxxxxxx au fost ridicați dintr-o urnă de gunoi din fața Inspectoratului de poliţie Xxxxxxx, ceea ce denotă faptul că cazul dat a fost bine pregătit, organizat, planificat și provocat, iar dânsul nici nu s-a apropiat de locul dat”.