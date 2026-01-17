Incluziune, educație și cultură: centre comunitare moderne create cu sprijinul proiectului „La un LOC”

Ateliere de artizanat și meșteșugărit, cursuri de limba engleză, repetiții pentru ansamblurile locale și întâlniri între generații se desfășoară într-un nou spațiu comunitar din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Centrul este deschis tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă.

„Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Lumea la sat este oarecum mai inhibată, dar, de la o săptămână la alta, tot vin fețe noi”, afirmă Angela Dudnicenco, coordonatoarea proiectului. Palanca este una dintre localitățile mentorate de echipa Laolaltă în cadrul unui program de sprijin pentru dezvoltarea centrelor comunitare locale.

Echipa Laolaltă a sprijinit, în total, nouă organizații locale din nouă localități ale R. Moldova care au beneficiat de granturi prin proiectul „La un LOC”, susținut de „Ukraine-Moldova American Enterprise Fund” (UMAEF), pentru a transforma spații neutilizate în centre comunitare accesibile și incluzive. În baza a 18 cercetări privind nevoile comunităților și a peste o mie de interviuri realizate cu locuitorii, proiectul a sprijinit renovarea a 495 m² de spații comunitare, suportul financiar total constituind 153 de mii de dolari. Astăzi, peste 2000 de beneficiari din localități precum Trifești, Palanca, Trebujeni, Telenești și Cimișlia participă în aceste centre la activități educaționale, culturale, recreative și intergeneraționale.

Centrul comunitar din Trifești, deschis pentru toți

La Trifești, raionul Rezina, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” a transformat, cu sprijinul grantului oferit prin proiectul „La un LOC”, o fostă clădire administrativă a colhozului într-un centru comunitar accesibil și incluziv. Înainte de începerea lucrărilor, echipa a organizat consultări publice, la care au participat locuitori de diferite vârste. Aceștia au discutat despre nevoile comunității și despre activitățile care ar fi utile: programe educaționale pentru copii, cursuri pentru tineri și spații de dialog pentru vârstnici. Din grantul oferit au fost efectuate reparații interioare, a fost vopsit spațiul și dotat cu mobilier, astfel încât clădirea să devină funcțională și primitoare.

În prezent, spațiul este utilizat constant. Inspectoratul de Poliție Rezina desfășoară activități educative cu copiii, iar voluntarii – lecții de aritmetică mentală, cursuri de limbă engleză, ateliere de pictură, jocuri de societate și activități artistice. „Am planuri, visuri și speranțe ca acest spațiu comunitar să nu fie închis nici măcar pentru o oră”, susține Doina Pantaz, directoarea Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”.

Spațiu comunitar modern, creat la Trifești cu sprijinul „La un LOC”

Activități educaționale și culturale la Palanca

La Palanca, raionul Ștefan Vodă, AO „Icar-Dedal” a transformat, cu sprijinul financiar oferit de proiectul „La un LOC” și Primăria comunei Palanca, o sală din gimnaziul local într-un spațiu comunitar multifuncțional, destinat locuitorilor de toate vârstele.

Cu ajutorul grantului, sala a fost reabilitată și dotată cu mobilier modular, canapea, o mică bucătărie și echipamente audio-video.

„Lucrările au fost realizate pe bază de voluntariat. Sala este foarte primitoare, este foarte caldă. Desfășurăm diverse activități, artizanat, meșteșugărit. Au solicitat și engleză, facem”, spune Angela Dudnicenco, coordonatoarea proiectului.

Spațiul comunitar găzduiește activități educaționale și culturale, ateliere de artizanat, repetiții pentru ansamblurile locale și proiecte educative.

Un nou spațiu pentru activități educaționale și culturale deschis la Palanca

„Sala noastră comunitară este absolut pentru toți localnicii din sat. Nu avem vârste preferate. Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Se văd rezultate. Lumea la sat este oarecum mai inhibată, dar, de la o săptămână la alta, tot vin fețe noi”, adaugă Angela Dudnicenco.

„De când s-a renovat, biblioteca este arhiplină de copii”

La Trebujeni, raionul Orhei, în urma renovării, fosta bibliotecă a gimnaziului a fost reabilitată și dotată cu mobilier modern. Aici se desfășoară cluburi de lectură, ateliere creative, proiecții de film, activități digitale și expoziții tematice. „De când s-a renovat, biblioteca este arhiplină de copii. Pedagogii fac lecții acolo, ateliere, discuții”, spune Mariana Goncear, directoarea gimnaziului.

Potrivit acesteia, elevii sunt implicați activ în viața bibliotecii și vin cu propriile idei de activități. „Ne-am propus să desfășurăm diferite ateliere, sesiuni pe teme care atrag atenția copiilor. Copiii vin cu planurile lor”, afirmă directoarea. Biblioteca găzduiește frecvent întâlniri cu scriitorii și activități realizate în parteneriat cu diverse organizații. „Acum nu-i mai căutăm noi, ne caută ei”, spune Mariana Goncear.

Lectură și activități creative într-o bibliotecă renovată la Trebujeni

Orașul Telenești are un spațiu prietenos pentru seniori

La Telenești, Asociația Obștească „Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni” a deschis, cu sprijinul proiectului „La un LOC”, al unui proiect susținut de HelpAge și al Primăriei, Centrul Comunitar de zi pentru persoane vârstnice, amenajat în incinta Centrului de Cultură. Cu suportul proiectului „La un LOC” a fost reabilitată o sală destinată activităților pentru vârstnici, dar și pentru comunitatea largă. Cu ajutorul grantului, spațiul a fost complet reabilitat: au fost renovați pereții interiori, modernizat tavanul și refăcută pardoseala. Centrul găzduiește cluburi de muzică, dans, lectură, pictură și dezvoltare personală, precum și activități intergeneraționale.

Activități pentru comunitate, într-un spațiu nou la Telenești

„Ținând cont că Telenești este un oraș în care locuiesc mulți vârstnici, cred că universul a vrut ca aceștia să-și găsească un spațiu incluziv, cald și prietenos aici, în Casa de Cultură a orașului. Scopul acestui centru este ca vârstnicii să nu fie considerați doar consumatori, ci și creatori. Dacă îi vom susține, ei pot deveni chiar și antreprenori, valorificându-și potențialul creativ și economic”, menționează coordonatoarea proiectului, Diana Nastas.

Centrul comunitar din Cimișlia: educație și cultură

La Cimișlia, Asociația Obștească „Pro Cimișlia” a finalizat renovarea completă a unei săli din Casa de Cultură, transformând-o într-un centru comunitar modern și accesibil. Proiectul a fost realizat cu sprijinul grantului oferit de „La un LOC” și a contribuției locale de 45%. Cu ajutorul grantului, spațiul a fost reabilitat integral: s-a înlocuit podeaua, s-au renovat pereții și tavanul, s-a modernizat instalația electrică, s-a montat un sistem eficient de încălzire, s-a adăugat mobilier și echipamente adaptate pentru accesibilitate. Asociația a colaborat cu o echipă de designeri.

Spațiu renovat integral pentru activități culturale și sociale, la Cimișlia

Centrul comunitar găzduiește activități culturale și sociale. „Noi suntem astăzi cu un spațiu frumos. Ne-am consultat cu toate grupurile – și pe vârstă, și pe interese – și majoritatea au spus că vor cât mai multe activități de comunicare. Avem un club de dialoguri sociale, lumea vine cu plăcere”, spune Natalia Răileanu, reprezentanta asociației. De asemenea, vor fi organizate cursuri de educație financiară, activități culturale, ateliere de meșteșugărit, activități de dans și teatru.