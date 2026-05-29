Începând cu 24 iunie, fumatul va fi interzis la balcoanele apartamentelor și în stațiile de transport public. Amenzile prevăzute de noile reglementări

Începând cu 24 iunie, în R. Moldova vor intra în vigoare noile reglementări privind protejarea populației nu doar împotriva fumului clasic de tutun, ci și de aerosolii generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul.

Astfel, numărul spațiilor în care este interzis consumul produselor de tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzire a tutunului, va fi extins, fiind introduse „definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor”.

Unde va fi interzis fumatul începând cu 24 iunie

pe terenurile de sport;

în grădinile zoologice;

în parcurile acvatice;

pe terenurile aferente piscinelor;

pe plaje;

în pasajele pietonale subterane;

în stațiile de transport public și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor;

în scările blocurilor de locuit;

în coridoare;

în cabinele ascensoarelor;

în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare;

la balcoanele apartamentelor și căminelor.

O altă modificare importantă prevede că fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrarea în clădirile publice, în preajma ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Textul legii stipulează că această distanță se măsoară în linie dreaptă, fără a se lua în considerare prezența gardurilor sau a altor obstacole fizice.

La fel, noile reglementări vizează protecția minorilor. Actul normativ interzice total comercializarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică.

Sancțiunile aplicate din 24 iunie. Pentru neafișarea semnului de interzicere a fumatului

persoanele cu funcție de răspundere riscă amenzi între 7.500 și 9.000 de lei;

persoanele juridice – între 10.500 și 12.000 de lei, inclusiv cu suspendarea activității.

Pentru admiterea fumatului în spațiile, locurile și mijloacele de transport public

persoanele cu funcție de răspundere riscă amenzi între 10.500 și 12.000 de lei;

persoanele juridice – între 13.500 și 15.000 de lei, cu posibilitatea suspendării activității;

persoanele fizice, în cazul admiterii fumatului în transportul public, între 3900 și 4500 de lei.

Pentru persoanele care fumează în locurile interzise

amenzi între 1.750 și 2.250 de lei;

sau muncă neremunerată în folosul comunității între 40 și 60 de ore.

Potrivit datelor prezentate de Ministerului Sănătății, cu referire la un studiu recent, 21.5% dintre băieți și 21.2% dintre fete cu vârste între 15 și 16 ani au utilizat țigarete electronice în ultimele 30 de zile. La nivel global, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani consumă cel puțin un produs din tutun sau nicotină.

Anterior, ZdG a scris că deși legea interzice vânzarea produselor cu nicotină copiilor și comercializarea acestora online, în R. Moldova, copiii pot procura cu ușurință țigări electronice și produse conexe tutunului. Agenți economici, site-uri specializate, aplicații de livrare și alte platforme facilitează accesul copiilor la astfel de produse, întrucât nu verifică vârsta cumpărătorilor.

ZdG a comandat o țigară electronică de pe site-ul unei companii înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar produsul a fost livrat fără verificarea vârstei. În același timp, prin intermediul Telegram, am achiziționat inclusiv produse interzise spre comercializare în R. Moldova, care nu aveau timbru de acciz, dar un nivel de nicotină peste limitele legale.