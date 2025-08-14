Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Începând cu 15 august, postul…

Începând cu 15 august, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, după doi ani de la deschidere

Sursa: Serviciul Vamal

Începând de mâine, 15 august, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, anunță Serviciul Vamal (SV). Anterior, postul vamal funcționa până la ora 20:00.

SV scrie că decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din R. Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor.

„Extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor participanților la trafic și sporește predictibilitatea traversării pe acest segment de frontieră. Mulțumesc colegilor din Republica Moldova și România pentru cooperarea eficientă și pentru mobilizarea necesară implementării rapide a noului program”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal.

Conform SV, Leova–Bumbăta este al șaptelea punct de trecere pe segmentul cu România, deschis în 2023 pentru a descongestiona fluxurile pe coridoarele rutiere principale și a susține reorientarea comerțului spre piața europeană.

VIDEO/ Leova – Bumbăta, drumul spre un dosar penal. Milioane, interese și acuzații

„Cel mai scump drum din Moldova” sau „muzeul corupției în aer liber” sunt două dintre calificativele atribuite proiectului Leova – Bumbăta, implementat la frontiera moldo-română în perioada 2022-2024. Deși obiectivul a fost dat în exploatare în vara anului 2024, discuțiile despre legalitatea procedurilor în jurul acestuia nu s-au oprit, fiind exploatate de politicieni sau diverse persoane publice sau anonime. 

La un an după inițierea unui dosar penal care bate pasul pe loc, ZdG a verificat documente, fapte cronologice și vine cu detalii noi despre cum și cine a implementat acest proiect.

ZdG a constatat că lucrările de proiectare a drumului Leova – Bumbăta au fost efectuate de firma unui fost angajat al companiei deținute de familia directorului interimar al Administrației de Stat a Drumurilor. Contractul pentru efectuarea lucrărilor, care s-a ridicat în final la aproape 284 de milioane de lei, a fost atribuit, fără licitație, în urma unor negocieri directe, unei companii care a început lucrările cu câteva luni înainte de semnarea acordului. 

Procedurile de negociere a contractelor au fost „o formalitate”, prin care au fost „legalizate excepțiile din perioada stării de urgență”, recunoaște Radu Rogovei, șeful Direcției Politici în Domeniul Dezvoltării Drumurilor, din cadrul Ministerului Infrastructurii. 

Tag-uri:
Distribuie articolul: