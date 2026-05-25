Incendiul după lansarea focurilor de artificii în curtea unor blocuri de locuit din capitală: Învinuitul, trimis pe banca acuzaților, și-a recunoscut integral vinovăția

Urmărirea penală în cazul bărbatului care a lansat focuri de artificii în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, în seara zilei de 1 mai, a fost finalizată și transmisă în instanța de judecată pentru examinare. Cauza penală a fost pornită pe încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, soldată cu izbucnirea unui incendiu într-un bloc locativ. Învinuitul și-a recunoscut integral vinovăția, conform Procuraturii Generale.

În urma incidentului, persoane traumatizate nu au fost raportate. Totodată, au fost create riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora.

„Potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 1 mai 2026, aproximativ la ora 22:30, învinuitul, în vârstă de 37 de ani a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit din sectorul Centru al municipiului Chișinău, într-o zonă dens populată a cartierului Telecentru. Ca urmare, s-a produs un incendiu într-un apartament dintr-un bloc locativ”, anunță Procuratura Generală.

Învinuitul a recunoscut integral vinovăția, fiind încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Articolul incriminat persoanei (art. 296 din Codul penal – încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor) se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 52 500 lei sau cu închisoare de până la 5 ani.

„Totodată, persoana care a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției beneficiază de reducerea limitelor pedepsei, potrivit legii”, mai scrie PG.

Celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărire penală pe motivul lipsei elementelor infracțiunii în acțiunile lor.