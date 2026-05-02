Avocatul poporului, despre focurile de artificii: „Este nevoie de decizii ferme din partea Guvernului”

„Este nevoie de responsabilitate colectivă, de la etapa de prevenire, interzicere la raportarea folosirii focurilor de artificii (de orice fel). Și decizii ferme din partea Guvernului. Din păcate, se abuzează și nu doar de sărbători”- este reacția lui Ceslav Panico, Avocatului poporului, cu referire la incendiul izbucnit într-un apartament de pe strada Nicolae Testemițanu, din cauza focurilor de artificii.

Totodată, Ceslav Panico enumeră mai multe recomandări în acest sens:

„În perioada dec. 2025 – feb 2026 Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și prezentat Raportul special „Evaluarea impactului utilizării produselor pirotehnice și interferența cu drepturile fundamentale ale omului”

Recomandări:

– Restricționarea/interzicerea anumitor categorii de articole pirotehnice pentru uz individual;

– Stabilirea unor zone și intervale orare clar delimitate pentru utilizarea acestora;

– Interzicerea utilizării în zone urbane dens populate sau în proximitatea instituțiilor medicale și a fâșiilor forestiere;

– Introducerea unor standarde ecologice suplimentare;

– Crearea unui grup de lucru interinstituțional, sub egida Ministerului Afacerilor Interne, pentru elaborarea propunerilor legislative în domeniu.











Potrivit lui Panico, la 4 martie 2026, Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde, în baza Raportului OAP a organizat audieri publice, și a recomandat Guvernului, printre altele: Revizuirea Legii privind regimul articolelor pirotehnice în vederea interzicerii comercializării și utiliării articolelor pirotehice din anumite categorii; Actualizarea Codului Contravențional prin majoraea amenzilor pentru comercianți; Stabilirea unor zone de liniște cu interdicție absolute.

Ceea ce ține de venituri, potrivit Avocatului poporului: „în 2025, statul a „câștigat” doar 8,25 milioane din importul și comercializarea unităților de pirotehnică (6,32 milioane de lei din TVA și 1,9 milioane de lei din taxe vamale). Iar aceste venituri scad în fiecare an (aproape 80 % față de 2024).

În raport cu efortul și numeroasele resurse utilizate de poliție, pompieri, medici, coroborate cu impactul asupra sănătății (vătămări corporale și sănătatea mintală), mediului, animalelor și păsărilor, distrugeri de bunuri – Statul la sigur nu are de câștigat”, conchide Ceslav Panico.

În seara zilei de 1 mai, ZdG a relatat despre incendiul care a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, după ce în curte au fost lansate focuri de artificii care au durat câteva minute, după cum au transmis pentru Ziarul de Gardă unii dintre locatarii complexului locativ în care a avut loc incendiul.

Astăzi, oamenii legii au anunțat că au reținut doi bărbați pentru 72 de ore.

