În weekend, traficul rutier va fi suspendat pe anumite străzi din centrul capitalei pentru organizarea unui eveniment sportiv

În weekendul 30-31 mai 2026, vor fi operate sistări de trafic pe anumite străzi din centrul orașului, în contextul organizării unui eveniment sportiv, informează Primăria Municipiului Chișinău. Circulația transportului, inclusiv transportul public va fi redirecționată pe străzile adiacente.

Astfel, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Alexandr Pușkin, de pe data de 30.05.2026, ora 23:30, până pe data de 31.05.2026 ora 16:00;

Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul – str. Ismail, inclusiv la traversarea intersecțiilor pe tronsonul nominalizat, pe data de 31 mai 2026, între orele 06:00 – 16:00;

Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea evenimentului sportiv „Legal Half-Marathon Chișinău, ediția a III-a, 2026”, pe data de 31 mai 2026 (08:00-18:00), în Piața Marii Adunări Naționale.

Circulația transportului, inclusiv transportul public va fi redirecționată pe străzile adiacente, după cum urmează:

Pe 30 mai 2026, începând cu ora 23:30, va fi sistată circulația pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin:

Autobuze

ruta nr. 5: tur – pe traseul stabilit, retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 9: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 11: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 26: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, retur – pe traseul stabilit;

ruta nr. 46: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Pe 31 mai 2026, va fi sistată circulația pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazul și Ismail:

Troleibuze

rutele nr. 1, 5, 8 și 22 în direcţia Gării – de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe străzile A. Şciusev, Bucureşti, Ciuflea şi în continuare pe traseele stabilite, iar în direcţia Pieţei Dimitrie Cantemir – de pe bd. Constantin Negruzzi pe străzile Ciuflea, Bucureşti, A. Şciusev, Mihai Viteazul, Columna, H. Coandă, Piaţa Dimitrie Cantemir şi în continuare pe traseele stabilite;

ruta nr. 4 în direcţia Gării – de pe str. A. Şciusev pe străzile Bucureşti, Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi şi în continuare pe traseul stabilit, iar în direcţia opusă – de pe bd. Constantin Negruzzi pe străzile Ciuflea, Bucureşti şi în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 10 se divizează în două părți: ruta 10A: bd. Moscova – str. Albișoara; ruta 10B: str. Miorița – str. București

rutele nr. 7, 10 (A), 12, 25, 16, 32 – se scurtează până la str. Albișoara;

ruta nr. 10 B va circula după cum urmează: str. Miorița, str. Gheorghe Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. Alexei Mateevici, str. Alexandr Pușkin, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Alexei Mateevici, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, str. Miorița;

ruta nr. 20 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi, pe str. Ciuflea, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Alexei Mateevici, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, retur – pe traseul stabilit;

ruta nr. 24 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Renașterii Naționale pe str. Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Calea Ieșilor, Parcul „Alunelul” (întoarcere), Calea Ieșilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Alexei Sciusev, str. București, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Alexandr Pușkin, str. București, str. Alexei Sciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 28 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Calea Orheiului pe str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Calea Ieșilor, Parcul „Alunelul” (întoarcere), Calea Ieșilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Alexei Sciusev, str. București și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Sciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 29 se modifică după cum urmează: de pe str. Petricani pe străzile Mihai Viteazul, Columna, Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor cu întoarcere la Parcul „Alunelul”, iar în direcția str. Mircești – de pe str. Calea Ieșilor pe străzile Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 30 se scurtează până la str. Ismail;

ruta nr. 34 se scurtează până la str. Mihai Viteazul după cum urmează: de pe str. Calea Ieșilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 36: str. Gheorghe Asachi, str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Constantin Negruzzi, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Pantelimon Halippa, șos. Hâncești și în continuare pe traseul stabilit.

Autobuze

ruta nr. 5: tur – de pe str. Ciuflea pe bd. Constantin Negruzzi, Piața Constantin Negruzzi, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Renașterii Naționale pe str. Albișoara, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 9: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Sciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Ismail, pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 11: de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 24: tur – de pe str. Tighina pe str. Columna, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit, retur – traseul se scurtează până la stația terminus existentă a rutelor de autobuz nr. 31 și nr. 38 din str. Tighina, tronson cuprins între str. Alexandru cel Bun și str. Columna;

ruta nr. 26: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale și în continuare pe traseul stabilit: retur – de pe bd. Renașterii Naționale pe bd. Grigore Vieru, str. Ierusalim, str. Petru Rareș, str. Albișoara, str. Mihai Viteazul, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 39: tur – de pe str. Tighina pe str. Columna, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit: retur – traseul se scurtează până la stația terminus existentă a rutelor de autobuz nr. 31 și nr. 38 din str. Tighina, tronson cuprins între str. Alexandru cel Bun și str. Columna;

ruta nr. 46: retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea și în continuare pe traseul stabilit, tur – de pe str. Ciuflea pe bd. Constantin Negruzzi, Piața Constantin Negruzzi, bd. Constantin Negruzzi, str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Sciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.