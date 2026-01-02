FOTO Atenție, consumatori! ANSA anunță retragerea din comerț a unor ouă de găină

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează vineri, 2 ianuarie, că operatorul din sectorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a inițiat retragerea de la consumatori a ouălor de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 ianuarie 2026 și 27 ianuarie 2026.

„În urma acțiunilor anchetei de serviciu, s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje, probele de ser și probele de ouă pentru consum uman, prelevate de la exploatația avicolă SRL Raiplai-Avicola”, arată un comunicat al Agenției.

Consumatorii care au procurat produsele din loturile menționate sunt îndemnați sa nu le consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate.