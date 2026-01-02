Încă un lot de ouă, retras de la consumatori. Precizările ANSA

Operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori ouă de găină pentru consum, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat publicat vineri, 2 ianuarie. Motivul este faptul că în produs s-a depistat o substanță farmacologic activă interzisă de uz veterinar.

Potrivit Agenției, ouăle au marcajul 3 MD CM 001 și data durabilității minimale de la data de 16 ianuarie 2026 până la data de 23 ianuarie 2026, inclusiv.

„În urma acțiunilor anchetei de serviciu a inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a analizelor de laborator, s-a depistat substanța farmacologic activă interzisă de uz veterinar – metronidazol în probele de furaje, și probele de ouă pentru consum uman, prelevate de la exploatația avicolă SRL INTERVETCOM”, se arată în comunicat.

Consumatorii care au procurat produsele din loturile menționate sunt îndemnați sa nu le consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate.

Mai devreme, în aceeași zi, ANSA a informat că operatorul din sectorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a inițiat retragerea de la consumatori a ouălor de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, având termenul de valabilitate cuprins între 10 ianuarie 2026 și 27 ianuarie 2026.