În Parlament va fi instituită Comisia pentru integrare europeană, anunță Igor Grosu: „Îl considerăm foarte potrivit pe Marcel Spatari la șefia acestei comisii”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că în noul Legislativ ar urma să fie creată Comisia pentru integrare europeană. Declarația a fost făcută vineri seară, 24 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea Moldova.

Igor Grosu a declarat că fracțiunea PAS îl consideră pe deputatul Marcel Spatari drept o candidatură „foarte potrivită” pentru conducerea noii comisii.

„Este adevărat. Noi îl analizăm și îl considerăm foarte potrivit pe Marcel Spatari la șefia acestei comisii. O să completeze rândul celor două comisii foarte importante, cu tot respectul față de restul comisiilor, dar cumva cele mai nevralgice era juridică și economie, dar iată o să mai apară și Comisia pentru integrare europeană – foarte importantă. Noi îl vedem pe Marcel Spatari acolo. Ca profil, ca background, ca experiență, ca tact, e foarte potrivit.

Săptămâna viitoare, am să le propun șefilor de fracțiuni să ne convocăm. Sper că luni ne vom întruni și vom discuta despre numărul vicepreședinților de Parlament, componența numerică și nominală a Biroului permanent și despre comisiile parlamentare permanente (…)”, a precizat Igor Grosu.

În Parlamentul de legislatura a XI-a au funcționat 11 comisii parlamentare permanente, printre care Comisia, juridică, numiri și imunități și Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Pe 22 octombrie, Parlamentul de legislatură a XII-a și-a început activitatea. Ședința de constituire a fost condusă de socialista Zinaida Greceanîi, în calitatea sa de decană de vârstă, după ce Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au refuzat acest lucru.

În cadrul primei ședințe, liderul PAS, Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului pentru un nou mandat. Candidatura sa a fost susținută prin votul a 55 de deputați PAS.

„Avem o șansă unică – să devenim Parlamentul Integrării Europene. Este datoria generației noastre să nu pierdem această șansă. Pentru următorii ani, ne angajăm să ridicăm standardele de viață, să modernizăm instituțiile și să facem investiții pentru a asigura creștere economică”, a declarat Grosu în Parlament.

Tot la prima ședință au fost constituite șase fracțiuni parlamentare. Fracțiunea PAS, care deține majoritatea în Legislativ, va fi condusă de Doina Gherman. Fracțiunea Socialiștilor îl va avea în calitate de lider pe Igor Dodon, iar fracțiunea Comuniștilor va fi condusă de Diana Caraman. Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, a rămas pe dinafara fracțiunilor și a anunțat că va fi deputat neafiliat. Fracțiunea parlamentară „Alternativa” va fi condusă de Gaik Vartanean, iar fracțiunea „Partidul Nostru” îl va avea drept președinte pe Renato Usatîi. Fracțiunea constituită de parlamentarii aleși pe lista partidului „Democrația Acasă” va fi condusă de Vasile Costiuc.