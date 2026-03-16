În mai multe localități din zonele din nordul și centrul țării au fost transportate peste 90 de tone de apă, în urma sistării acesteia din cauza scurgerilor de petrol în râul Nistru

Mai multe localități cu risc din R. Moldova nu au acces temporar la apă potabilă din sistemele centralizate cu captare din Nistru. Astfel, în baza solicitărilor autorităților publice locale, autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Bălți, Dondușeni, Rîșcani și Ungheni, au dus 32,9 tone de apă tehnică în localitățile care au nevoie, anunță luni, 16 martie, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC).

Totodată, Armata Națională a mobilizat 15 unități de tehnică și 22 de militari, cu o capacitate totală de 28,6 tone de apă potabilă și 31,4 tone de apă tehnică, pentru sprijinirea aprovizionării în zonele din nordul și centrul țării.

De asemenea, în următoarele ore, vor fi trimise în nordul țării, în special în municipiul Bălți, mai multe cisterne pentru transportul apei potabile și tehnice.

„Distribuirea apei se realizează în funcție de necesitățile comunicate de autoritățile locale, pentru a asigura apă potabilă pentru consum și apă tehnică pentru uz casnic și igienă. Autoritățile continuă monitorizarea situației și ajustarea intervențiilor în funcție de evoluția calității apei din Nistru. Autoritățile centrale și locale rămân în colaborare permanentă prin intermediul CNMC, iar dispunerea resurselor va fi ajustată conform evoluției și solicitărilor din teritoriu”, a precizat Centrul.

Pentru a preveni contaminarea infrastructurii de apă, autoritățile au decis menținerea temporară a restricțiilor de captare din Nistru în zonele unde există risc de la Naslavcea până la Rezina, până când rezultatele analizelor vor confirma că apa poate fi utilizată în siguranță.

Populația din localitățile riverane este îndemnată să nu folosească apa din Nistru și să urmărească în mod regulat informațiile oficiale transmise de autorități.

Starea de alertă a intrat în vigoare începând de luni, 16 martie, pentru o perioadă de 15 zile în unitățile administrativ-teritoriale situate în bazinul fluviului Nistru, inclusiv raioanele Drochia, Soroca, mun. Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, mun. Chișinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, precum și parțial: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

Contaminarea masivă a fluviului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră s-a întâmplat în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie 2026.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma atacului rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.