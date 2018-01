În luna îndrăgostiților – Filarmonica Națională te invită la concerte!

În luna lui Făurar, considerată cea mai friguroasă lună a iernii, Filarmonica Națională te invită să te alături melomanilor în atmosfera caldă din sălile noastre. Am pregătit, special pentru iubitorii Frumosului, concerte ale diferitor genuri muzicale!

Joi, 1 februarie, la ora 18:00, te invităm să fii parte a proiectului „Terapia prin Muzică”, ediția IV. Concertul din acest an, intitulat „Omul, Muzica și Expresia Spiritualității”, reprezintă o combinație armonioasă între forma concertului vocal-simfonic și o ședință terapeutică de relaxare. Din programul serii fac parte: W.A.Mozart – Missa Solemnis în do minor, K 139 și L.Boccherini – Simfonia în Re Major, G 490. Pe scenă își vor face apariția Capela Corală Academică „Doina”, sub conducerea distinsei Ilona Stepan; orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale, sub bagheta dirijorală a Maestrului Mihail Agafița; soliștii – soprana Tatiana Costiuc, mezzo-soprana Lilia Istrati, tenorul Ion Timofti și baritonul Alexei Botnarciuc. Concertul va fi moderat de Dumitrița Nicu.

În seara de vineri, 9 februarie,la ora 18:00, scena Filarmonicii Naționale va deveni un adevărat tărâm al Dragostei, care va îndemna îndrăgostiții la exprimarea sentimentelor profunde, iar pe cei neatinși de săgeata lui Cupidon – să îndrăznească să guste din fructul dulce al Iubirii. Vă invităm la concertul „EL ȘI EA E DRAGOSTEA”, eveniment care va cânta, în duete celebre, emoțiile intense ale omenirii! Nume cunoscute și îndrăgite au fost incluse în programul muzical al serii – Tatiana Costiuc, Victoria Nikitcenko, Ksenia Nikora, Anastasia Cușnir, Serk Kuzenkoff, Nadeja Volc, Marian Stârcea, Dumitru Mîțu, Vitalie Machunsky, Valeriu Moruz, Vadim Volc, Marin Gheras (nai), Viorica Agafița (vioară). După succesul din stagiunea precedentă, concertul își pregătește un nou avânt, care va avea loc pe 9 februarie, la ora 18:00. Vă așteptăm!

Vineri, 16 februarie, la ora 18:00, vă invităm cu drag la un Concert Simfonic. Soliști vor fi talentații instrumentiști Radu Croitoru (violoncel) și Ionel Manciu (vioară). În programul serii, veți avea posibilitatea să audiați două lucrări complexe și originale – Antonin Dvorak – Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor, op. 104 și Dmitri Șostakovici – Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră în la minor, op. 77.

