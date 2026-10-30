În Israel s-a încheiat numărarea voturilor la alegerile parlamentare: niciun bloc politic nu a obținut majoritatea necesară pentru formarea unui Guvern

Comisia Electorală Centrală a Israelului a încheiat numărarea voturilor la alegerile pentru Knesset. Niciunul dintre blocurile politice nu a obținut majoritatea necesară pentru formarea unui guvern, scrie Novaia Gazeta Europe, citând presa locală.

Blocul de guvernare, al actualului prim-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, obține 53 de mandate din totalul celor 120 din Knesset. Pentru formarea unui guvern sunt necesare 61 de mandate.

Mai exact, partidul premierului, „Likud”, va avea 27 de mandate, „Otzma Yehudit” – șapte, „Iudaismul Unit al Torei” – șapte, alianța dintre partidele „Sionismul Religios” și „Zehut” – șase, iar partidul Shas – șase mandate.

Blocul opoziției, condus de principalul rival al lui Netanyahu în alegeri, Gadi Eisenkot, obține 48 de mandate în Knesset. Partidul fostului șef al Statului Major al Armatei Israeliene, „Yashar!”, va avea 21 de mandate, „Beyahad” – 12, „Democrații” – opt, iar „Israel Beiteinu” – șapte mandate.

Partidele arabe vor obține 19 mandate. Blocul „Lista Comună” va avea 11 mandate, iar partidul Ra’am – opt.

Astfel, niciunul dintre blocurile electorale nu a obținut suficiente mandate pentru a forma un guvern. În același timp, partidele arabe și-au consolidat considerabil pozițiile și ar putea juca acum un rol decisiv în constituirea unei noi coaliții.

Negocierile pentru formarea guvernului ar putea dura câteva luni. Dacă partidele nu vor ajunge la un acord, Israelul s-ar putea confrunta cu organizarea unor noi alegeri.

La alegeri au votat aproape 5,7 milioane de persoane, ceea ce reprezintă 77,7% din numărul alegătorilor înregistrați. Este cea mai mare prezență la urne din ultimele decenii.