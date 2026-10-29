DW Campania electorală a lui Trump, pe banii contribuabililor

Promisiuni de bani, o convenție extraordinară și spoturi electorale neobișnuite: Donald Trump recurge la toate mijloacele înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Unele metode ar putea fi însă ilegale, scrie Deutsche Welle.

Nu este nici o glumă, nici o știre falsă, ci o informație de la începutul lunii octombrie: Donald Trump face un pas înapoi. Președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat că o serie de spoturi publicitare difuzate din septembrie la televiziunile americane, care laudă succesele administrației Trump, nu vor mai fi finanțate din bani publici.

„Stânga radicală este revoltată că plătesc cu bani americani spoturi pe care eu le consider publicitate pozitivă pentru măreața noastră țară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Finanțarea unor asemenea spoturi de către guvernul SUA este „o practică destul de obișnuită”, a continuat președintele, care a promis că le va plăti pe cele viitoare din donațiile susținătorilor săi.

Spoturile au stârnit o controversă serioasă în SUA. Au fost difuzate în septembrie în timpul unor emisiuni populare, precum Saturday Night Live, și al meciurilor de fotbal american, fiind însoțite de mențiunea „Finanțat de guvernul SUA”, adică din banii contribuabililor. Printre imaginile prezentate se număra arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către trupele americane.

Predominau însă fotografiile și înregistrările video cu Trump, însoțite de declarații combative în care acesta promitea să-i alunge din administrația americană pe „instigatorii la război” și „clasa politică bolnavă” și să împiedice transformarea SUA într-un stat comunist.

Bani publici pentru laude de sine

Adversarii politici și organizațiile neguvernamentale au criticat vehement spoturile, deoarece publicitatea electorală pe banii contribuabililor este interzisă în SUA, iar acestea au apărut cu puțin timp înaintea importantelor alegeri de la jumătatea mandatului, așa-numitele „midterms”. Potrivit postului CBS, Departamentul american pentru Securitate Internă ar fi plătit unei agenții 20 de milioane de dolari pentru „campania mediatică națională”.

Practica obișnuită la care se referea Trump privește așa-numitele „public service announcements”, anunțuri de interese public, adică spoturi TV menite, de exemplu, să informeze populația despre programe de sprijin. Aceste videoclipuri nu se încadrează însă în această categorie, susține, între altele, organizația Public Citizen, care apără drepturile consumatorilor.

„Legea interzice explicit folosirea fondurilor publice pentru propagandă guvernamentală, laude de sine sau publicitate politică în favoarea unui partid”, afirmă organizația. „Or, spoturile lui Trump au exact acest caracter.”

Și experții privesc critic aceste spoturi. Patrick Malone, profesor de administrație și politici publice la American University, spune că ele sunt foarte discutabile tocmai în acest moment.

„Nu trebuie folosiți banii contribuabililor pentru lucruri care țin de campania electorală”. De fapt, în aceste clipuri, Trump, „strict vorbind, nici nu face campanie, nu spune «Votați-mă!»”, observă Malone. „Problema aici este momentul ales. Cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, acest lucru reprezintă o problemă cu adevărat majoră”, remarcă profesorul, într-un interviu pentru DW.

Își păstrează republicanii puterea?

La aceste alegeri importante nu este ales președintele, ci se decide componența Congresului SUA. Pe 3 noiembrie, americanii cu drept de vot se pronunță asupra tuturor mandatelor din Camera Reprezentanților și asupra a aproximativ o treime dintre cele din Senat. În unele state americane au loc, de asemenea, alegeri pentru diverse funcții, precum cea de guvernator.

Trump scoate în evidență succesele partidului său poate și pentru că republicanii nu stau prea bine în sondaje. În prezent dețin, încă, majoritatea în ambele camere ale Congresului: 53 dintre cele 100 de mandate din Senat și 219 dintre cele 435 din Camera Reprezentanților. Astfel, Trump poate obține relativ ușor aprobarea multora dintre proiectele sale.

Dar un sondaj privind alegerile de marțea viitoare (3 octombrie 2026), realizat de institutul Ipsos în colaborare cu agenția Reuters și publicat pe 5 octombrie, arată că situația s-ar putea schimba. În rândul respondenților de peste 50 de ani, republicanii aveau sprijinul a 44% din alegători, cu doar două puncte procentuale înaintea democraților. Această grupă de vârstă participă în mod tradițional la alegerile de la jumătatea mandatului în proporție mai mare decât americanii mai tineri. În rândul electoratului sub 50 de ani, democrații conduc detașat, cu un avans de 18 puncte procentuale.

Nici Trump însuși nu stă mai bine în sondaje: doar 32% dintre respondenți considerau că președintele își face bine treaba. Potrivit Ipsos și Reuters, este același minim istoric la care popularitatea lui Trump coborâse pentru prima dată în septembrie 2026.

Republicanii se feresc de ajutorul lui Trump în campanie

Probabil și din acest motiv, unii candidați republicani nu sunt dornici să participe la manifestări electorale alături de președinte, eveniment considerat, de obicei, un moment de vârf în campania unei senatoare sau a unui candidat la Camera Reprezentanților.

Mulți americani îl asociază acum pe Trump cu scumpirea vieții sau cu războiul împotriva Iranului, care durează de mai bine de jumătate de an. Dacă președintele ar veni într-un stat cu o competiție electorală strânsă pentru a face campanie în favoarea republicanilor, „candidații mei s-ar îmbolnăvi de COVID”, ca să nu fie nevoiți să participe, a declarat pentru publicația online Politico un organizator de campanie republican, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Unii candidați republicani au lipsit și de la ampla convenție de partid organizată de Trump în septembrie, un eveniment care, în mod obișnuit, are loc doar înaintea alegerilor prezidențiale, nu și a celor de la jumătatea mandatului. Au lipsit deși manifestarea trebuia să le ofere o tribună electorală.

Susan Collins din Maine și Dan Sullivan din Alaska, de exemplu, ale căror mandate de senatori sunt în joc la aceste alegeri, nu au venit la convenție. La fel au procedat și candidați la Camera Reprezentanților din statele Arizona, Iowa și Michigan, unde competiția electorală este deosebit de strânsă.

Câte 5000 de dolari de votant, dacă republicanii câștigă

Aceștia au ratat inițiativele electorale neobișnuite ale președintelui lor. Pentru a-i mobiliza pe oameni să voteze, Trump le-a sugerat în repetate rânduri celor prezenți să se comporte pur și simplu ca și cum el însuși s-ar afla pe buletinul de vot. Iar dacă nici asta nu era de ajuns, Trump a promis că fiecare american cu drept de vot va primi 5000 de dolari dacă republicanii obțin majoritatea în ambele camere ale Congresului. Măsura ar costa SUA peste o mie de miliarde de dolari, dar probabil nu se va ajunge până acolo.

Prețedintele „nici măcar nu are la dispoziție banii necesari. Aceștia ar trebui autorizați și alocați de Congres”, explică Malone. „Probabilitatea este foarte mică. Am mai văzut exact așa ceva în cazul unor promisiuni neonorate, precum cea care asigura că Mexicul va plăti pentru zidul de la graniță”.

Dacă spoturile lui Trump și recompensa financiară promisă au convins totuși suficienți alegători să-i susțină pe republicani se va vedea după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.