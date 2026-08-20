UPDATE Postul vamal de frontieră Otaci și-a reluat activitatea

UPDATE 12:40 Activitatea postului vamal de frontieră Otaci a fost reluată, informează Serviciul Vamal al R. Moldova: „La această oră postul funcționează în regim normal”.

Știrea inițială:

Postul vamal de frontieră Otaci și-a sistat temporar activitatea, anunță joi, 20 august, Serviciul Vamal al R. Moldova. Motivul este declanșarea alarmelor pe partea ucraineană, din cauza atacurilor rusești.