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UPDATE Postul vamal de frontieră Otaci și-a reluat activitatea
UPDATE 12:40 Activitatea postului vamal de frontieră Otaci a fost reluată, informează Serviciul Vamal al R. Moldova: „La această oră postul funcționează în regim normal”.
Știrea inițială:
Postul vamal de frontieră Otaci și-a sistat temporar activitatea, anunță joi, 20 august, Serviciul Vamal al R. Moldova. Motivul este declanșarea alarmelor pe partea ucraineană, din cauza atacurilor rusești.
„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să se abțină temporar de la deplasările în această zonă. La orice schimbare a situației, vom reveni cu informații suplimentare”, se arată în nota informativă emisă de Serviciul Vamal.