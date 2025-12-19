Împrumut de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău–Leușeni și centura Chișinăului

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) oferă un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumului Chișinău – Leușeni și centura capitalei.

Astăzi, 19 decembrie, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova. Documentul a fost semnat de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și de președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso.

Împrumutul de 150 de milioane de euro, se adaugă celor 150 de milioane de euro oferite în 2024, și va permite modernizarea și lărgirea drumului M2, sectorul 2 al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație, reabilitarea tronsonului M1 Chișinău–Leușeni, care asigură conexiunea cu România, precum și implementarea unui Sistem de Management al Activelor Rutiere, inclusiv dezvoltarea instrumentelor digitale pentru monitorizarea, planificarea și optimizarea întreținerii rețelei de drumuri.

Sectoarele de drum fac parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și au o importanță strategică pentru conectarea Republicii Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene prin punctul de frontieră Leușeni–Albița.

Investiția BERD sprijină eforturile Guvernului de a menține legăturile rutiere strategice la standarde care să susțină dezvoltarea economică, integrarea regională și comerțul. Modernizarea acestor artere va îmbunătăți conexiunile cu România și Ucraina, în concordanță cu inițiativa Uniunii Europene „Culoarele Solidarității”.

Investiția face parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor finanțat de BERD. Până în prezent, Banca a convenit să investească 692 de milioane de euro în modernizarea infrastructurii rutiere din Republica Moldova.

În total, BERD a investit până în prezent aproape 2,9 miliarde de euro în 193 de proiecte în Republica Moldova, dintre care 64% sunt alocate infrastructurii durabile.