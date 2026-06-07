Impact: Ce urmează după ce ZdG scrie despre problemele cu care se confruntă oamenii simpli 

Periodic, cititorii ZdG ne informează cu privire la evoluția cazurilor despre care scriem în pagina „Cititorul de gardă”. Uneori avem vești îmbucurătoare, optimiste, care ne fac să continuăm să credem în puterea jurnalismului. Alteori, înțelegem că sunt domenii în care legile și reformele sunt de nepătruns, motiv din care problemele persistă ani la rând.

„Am mare încredere în ZdG”

În aprilie 2026 scriam cum o femeie a fost obligată să plătească 1,23 milioane de lei pentru banii primiți de altcineva, devenind astfel „țap ispășitor” într-o schemă de milioane. Articolul a apărut după ce primisem următorul mesaj de la victimă: „Vă scriu deoarece am ajuns la capătul puterilor, fiind victima unei nedreptăți strigătoare la cer, o schemă pusă la punct în 2013, care astăzi a ajuns la cifra astronomică de 1.230.359,54 de lei, eu fiind condamnată să plătesc această sumă imensă, din care 660 mii de lei sunt penalități. Am devenit țap ispășitor în urma acțiunilor lui Dan Bahnaru, autorul schemei puse la cale prin intermediul «Eurogalant» SRL, eu fiind folosită în calitate de paravan. Beneficiar este același Dan Bahnaru, «Eurogalant» fiind un instrument fantomă”, ne-a scris ea.

Acum câteva zile, am primit următorul mesaj de la Veronica Josan, protagonista acelui articol, tot ea victima schemei de escrocherie. Veronica ne-a scris: „Vin cu o scurtă informare legată de caz. Datorită atenției publice create în urma articolului publicat de Ziarul de Gardă, completul de judecată de la Curtea Supremă de Justiție a decis amânarea examinării cauzei pentru data de 16 septembrie 2026, pentru o «studiere suplimentară» a legalității actului Serviciului Fiscal de Stat.”

Nicolae Bîrliba din Fălești – îndreptățit de instanța de judecată

Acum câteva zile, am primit o veste de la Nicolae Bîrliba din Fălești, cazul căruia îl relatam în iulie 2023. În articolul intitulat „De la 9 iunie 2019, când am sabotat mitingul PD, lupta mea pentru dreptate și legalitate continuă” relatam despre o decizie injustă, adoptată încă în 2019, în raport cu Nicolae Bîrliba. Povesteam atunci că acest om și-a dedicat întreaga viață agriculturii și problemelor agricultorilor. De la 16 ani, alături de părinții lui, s-a ocupat de cultivarea pământului. Apoi a ajuns student la Universitatea Agrară, după care agronom, șef adjunct al Direcției raionale Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru (DAARFC), șef interimar al DAARFC. În 2012, în urma unui concurs, Consiliul raional Fălești l-a numit pentru o perioadă nedeterminată de timp șef al DAARFC Fălești. Spune că a muncit întotdeauna conștiincios și cu dedicație. Viața acestuia a luat însă altă turnură după ce la 9 iunie 2019 a refuzat să participe la mitingul de susținere a PD, explicându-le și subalternilor săi că nimeni nu poate și nu are dreptul să-i oblige să participe la mitingul de partid din ziua respectivă. Imediat a fost disponibilizat. Atunci, Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, declara pentru ZdG că procesul de judecată care este pe rol va face claritate în acest caz. Judecata a făcut claritate și a stabilit că bărbatul a fost demis ilegal, instanța obligând statul să-i achite lui Nicolae Bîrliba salariul ratat pentru lipsă forțată de la muncă. Decizia este definitivă.

Un jurist implicat într-un proces interminabil

În ianuarie 2025, rubrica „Cititorul de Gardă” găzduia articolul „Cum răspunsul «nu țin minte» a generat un dosar fără sfârșit în justiție”. Relatam atunci că Marin Tofan, jurist de profesie, ne-a sesizat despre un caz care „a îmbătrânit” în instanțe. „Lucram în calitate de referent în biroul unui executor judecătoresc. În urma unei decizii judiciare, am fost solicitați să inițiem procedura de executare a două hotărâri de judecată. Era vorba despre refuzul Comisiei de Licențiere a Avocaților (CLA) de a acorda licență unei persoane cu grad de dizabilitate care, având studii juridice, își propunea să devină avocat. Acesta a susținut primul examen. La cel de-al doilea s-a prezentat, dar CLA nu întrunea cvorumul necesar desfășurării examenului. Chiar și așa, comisia «a bifat» că examenul s-a desfășurat, iar candidatul nu l-ar fi susținut. În consecință, în perioada 2012–2014, persoana respectivă a apelat instanțele de judecată de diverse niveluri, solicitând să oblige secretara Comisiei de licențiere să comunice dacă ea a participat sau nu la acea ședință. Candidatul la licența de avocat insista că în lipsa cvorumului, examenul nu putea fi validat. Astfel, reclamantul s-a judecat cu ei până a obținut o decizie irevocabilă, după care s-a adresat la biroul de executare, așa cum prevede procedura.”

Acesta spune că procesele de judecată care vizează biroul de executare în care era angajat au început la cererea secretarei CLA, care a depus mai multe cereri la procuratură, contestând actele executorului judecătoresc. Astfel, sunt 8 ani de zile de când au început procesele de judecată care nu mai au sfârșit. Acum câteva zile, Marin Tofan ne-a spus că nu ar fi vorba doar despre el ca persoană privată. „Tergiversarea examinării cauzei o perioadă atât de îndelungată duce la irosirea nejustificată a banului public pentru un dosar care, la prima vedere, nu va mai avea finalitate datorită epuizării căilor de atac. Devine problematică o posibilă rejudecare a cauzei pentru emiterea unei soluții defectuoase la emiterea sentinței în partea nesoluționării unor aspecte ce țin de latura civilă. Datorită unor omisiuni a instanței de a se expune asupra laturii civile, poate fi invocată rejudecarea cauzei, ceea ce atrage după sine în mod ireparabil costuri, timp, bani, nervi”, spune juristul Marin Tofan despre lacunele sistemului judiciar de la noi.

Istoria omului rămas fără acte și fără drepturi în R. Moldova

Recent, am fost contactați de Serghei Răilean, despre care scriam în articolul „Orfan pentru totdeauna: istoria unui om rămas fără acte și fără drepturi în R. Moldova”, publicat în martie 2026. Serghei este și mai disperat decât acum trei luni, când ne-a vorbit prima dată despre problemele sale. „Sunt total neputincios în fața sistemului”, ne-a spus el. Amintim că Serghei, imediat cum a venit pe lume, a devenit orfan.

A trăit pe la internate, iar când vârsta admisibilă pentru viața în internat „a expirat”, a ajuns pe drumuri. Nu era singur. Erau mai mulți orfani ca el. Atunci, ca să li se perfecteze acte de identitate, au fost luați la evidență la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe strada Alexandru Vlăhuță 3 (ca fiind domiciliul lor). La 12 februarie 2026, la solicitarea Direcției, a fost efectuată radierea din evidență a tuturor persoanelor înregistrate acolo. Imediat după radierea de la „locul de trai”, acești oameni s-au pomenit fără acte de identitate.

Ca să-și perfecteze acte noi, li se cere înregistrarea la domiciliu sau reședință temporară în spații locuibile, admise de cadrul normativ. În lipsa unor astfel de înregistrări, perfectarea unor acte de identitate este imposibilă. Statul R. Moldova cunoaște că acești oameni nu au domiciliu, deci, li se cere înregistrarea fictivă, oriunde reușesc „să se înțeleagă”, plătind mită sau acordând alte servicii. Serghei Răilean a apelat la zeci de instituții ale statului, a trimis scrisori ministerelor, primăriei, chiar și partidelor parlamentare. Răspunsul e același: perfectați-vă o înregistrare… fictivă, altfel nu puteți avea buletin de identitate. Cum pot fi ajutați acești oameni în lupta lor pentru a fi recunoscute persoane cu acte în regulă, statut ce le-ar permite să fie angajați oficial în câmpul muncii, să beneficieze de asistență medicală, asistență socială etc? La această întrebare a ZdG a răspuns Oleg Palii, directorul Centrului de Drept al Avocaților (CDA), care ne-a spus că avocații de la CDA vor încerca să îl ajute pe Serghei Răilean să obțină o soluție în instanță.

Pentru conformitate, Aneta Grosu