Raport de audit la Grădina Botanică Națională: MEC a constatat o serie de nereguli, iar rezultatele au fost transmise la CNA

În ultimii trei ani, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI), instituție de cercetare din cadrul Universității de Stat din Moldova ar fi ratat potențiale venituri în sumă de aproximatov 10 milioane de lei, potrivit unui raport de audit intern realizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Raportul de audit evidențiază deficiențe sistemice în gestionarea resurselor financiare, administrarea patrimoniului public și organizarea activităților de cercetare, care generează riscuri semnificative privind utilizarea eficientă și conformă a fondurilor publice, scrie MEC.

„În domeniul managementului financiar, auditul a relevat utilizarea ineficientă a resurselor și neconformități în acordarea plăților salariale. Au fost identificate suspiciuni privind plăți salariale nejustificate, estimate la peste un milion de lei, în condițiile în care anumite activități operaționale nu au fost documentate corespunzător sau nu pot fi confirmate”, se arată în comunicatul Ministerului Educație și Cercetării.

Auditul mai menționează despre presupuse riscuri de dublă raportare a activităților, inclusiv prin suprapunerea atribuțiilor de bază ale personalului cu activități finanțate din fonduri publice, conform MEC.

„În ceea ce privește gestionarea patrimoniului public, raportul constată deficiențe în evidența și valorificarea bunurilor administrate. Instituția nu a asigurat valorificarea adecvată a acestora, ceea ce a condus la neîncasarea unor venituri potențiale la buget. Auditul menționează că instituția a încheiat un acord de colaborare tehnico-științifică în condiții dezavantajoase, prin care aproximativ 7.200 m² de sere din patrimoniul său au fost puse în folosință unui agent economic”, anunță MEC conform auditului realizat.

Analiza documentației aferente relevă că respectivul acord nu ar fi asigurat valorificarea eficientă a patrimoniului public și nici protejarea intereselor patrimoniale ale instituției, „generând riscuri semnificative de diminuare sau ratare a veniturilor proprii, estimate la circa 10 milioane lei pentru o perioadă de aproximativ 3 ani”, a constatat MEC.

„În domeniul achizițiilor și al gestionării contractelor, auditul a identificat achiziționarea unor bunuri și servicii fără confirmarea livrării acestora, efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate sau executate parțial. Totodată, GBNI nu a respectat procedurile legale privind casarea și valorificarea materialelor rezultate din demolarea acoperișului Blocului Biotehnologic.

De asemenea, au fost semnalate riscuri de conflict de interese în cadrul unor parteneriate, precum și deficiențe în exercitarea controlului managerial asupra implementării programelor de cercetare”, mai comunică MEC.

Potrivit MEC, rezultatele auditului au fost transmise Centrului Național Anticorupție și Inspectoratului de Control Financiar de Stat pentru examinare și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

Totodată, Ministerul a solicitat administrației Universității de Stat din Moldova să întreprindă, în regim de urgență, „măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru asigurarea unei gestionări eficiente, transparente și conforme a activității instituției”.