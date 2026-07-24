Igor Grosu, despre demisia lui Musteața de la șefia Ministerului Agriculturii: „Aș fi preferat ca dânsul să rămână”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, ar fi preferat ca Radu Musteața să rămână la șefia Ministerului Agriculturii, menționând că „l-am asigurat de tot suportul și l-am rugat să nu se grăbească”. Speakerul Parlamentului a declar pentru presă că „eu îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul”, chiar dacă, inclusiv Partidul Social Democrat din Moldova (PSDE), succesorul Partidului Democrat din Moldova (PDM), a confirmat apartentența din trecut a lui Musteața la PDM-ul lui Plahotniuc.

„Eu sincer îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul. A face parte dintr-un partid sau altul este ceva firesc și este o decizie asumată de fiecare parte. Când unii ulterior pleacă din acel partid sau se distanțează, la fel este firesc”, a declarat Igor Grosu pentru presă, în contextul demisiei lui Radu Musteața.

Grosu a adăugat că „eu aș fi preferat ca dânsul să rămână în această ipostază. Îl cunosc de mai mulți ani. A livrat la ANSA pe subiecte foarte complicate. Am reușit să ducem o parte din producțiile noastre pe piața europeană, care e foarte pretențioasă și foarte exigentă”.

„Eu l-am asigurat de tot suportul și l-am rugat să nu se grăbească, dar aici nu pot să intervin și să dictez cuiva o decizie sau alta”, a continuat Igor Grosu.

Întrebat dacă Radu Musteața ar putea reveni la șefia ANSA, Igor Grosu a evitat să ofere un răspuns, precizând că este prea devreme pentru astfel de discuții.

Ministrul Agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat demisia la doar trei zile de la intrarea în funcție. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că „a fost o decizie personală“. Demisia a venit în contextul discuțiilor privind afilierea lui Musteața la fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) al lui Vladimir Plahotniuc, afiliere confirmată de Partidul Social Democrat din Moldova, succesorul PDM, pe care însă ministrul a negat-o în repetate rânduri.