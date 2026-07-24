Ministrul Agriculturii și-a prezentat demisia pe fundalul discuțiilor privind afilierea sa la fostul PDM

Proaspăt venit în funcție, ministrul Agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat demisia la doar trei zile de la intrarea în funcție. Anunțul a fost focut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că „a fost o decizie personală“. Demisia vine în contextul discuțiilor privind afilierea lui Musteața la fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) al lui Vladimir Plahotniuc, afiliere confirmată de Partidul Social Democrat din Moldova, succesorul PDM, pe care însă ministrul a negat-o în repetate rânduri.

După învestirea Guvernului Tofan, în spațiul public, au apărut imagini în care Radu Musteața, proaspăt numit în funcția de ministru al Agriculturii, se înfățișează alături de membri ai fostului Partid Democrat, la diferite eveniemente organizate de formațiune.

Întrebat de jurnaliști, Radu Musteața a negat că ar fi fost parte a echipei democrate. Și-a menținut declarațiile și într-o intervenție la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, unde, fiind întrebat dacă a fost membru PDM și a condus o organizație a formațiunii, a negat vehement. Tot în cadrul aceleiași emisiuni, întrebat fiind dacă va demisiona în cazul în care a mințit, Musteața a declarat că o va face.

Demisia la trei zile de la intrarea în funcție

Totuși la doar trei zile de la venirea în funcție, Radu Musteața și-a prezentat demisia. Despre aceasta a anunțat premierul Tofan, care a punctat că „a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare”.

„Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”, a adăugat premierul.

Explicațiile lui Radu Musteața privind fotografia sa cu Nae Simion Pleșca, care ar fi fost făcută la o ședință a PDM-ului din perioada Plahotniuc?



„Nu am condus niciodată vreo organizație teritorială a unui partid politic și nu am fost membru al Partidului Democrat”, a punctat Radu Musteața într-o postare de pe Facebook publicată în dimineața zilei de 23 iulie, a doua zi după intervenția de la Jurnal TV. Acesta afirmă că l-a cunoscut pe Nae Simion Pleșca într-un alt context decât cel despre care se vorbește în spațiul public.

„În perioada studenției am susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), din convingerea sinceră că în R. Moldova lucrurile trebuie să se schimbe, că e nevoie de implicare pentru a lăsa în urmă trecutul comunist și pentru a contribui la un parcurs european și de reforme care să îmbunătățească viața oamenilor. L-am cunoscut personal pe domnul Nae Simion Pleșca în perioada în care era deputat din partea PLDM și responsabil de sectorul Ciocana. În perioada mandatului de deputat, acesta organiza ședințe cu cetățenii și susținătorii la care am participat. Însă acest lucru nu înseamnă că am fost membru al PDM, că am deținut un carnet de partid sau că am ocupat vreo funcție de conducere în cadrul acestei formațiuni”, a scris ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, adăugând că s-a retras din activitatea de activist politic în momentul în care a înțeles că „unii lideri politici au folosit încrederea și speranțele oamenilor în interes personal”.

În încheiere, Musteața a reiterat că, din punctul lui de vedere, este important „ca oamenii să îi judece pe cei care ocupă funcții publice după munca pe care o fac, după rezultatele pe care le obțin și după responsabilitatea cu care își exercită mandatul”.