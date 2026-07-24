Radu Musteața, primele declarații după demisie

Ministrul demisionar, Radu Musteață, își explică plecarea din fruntea Ministerului Agriculturii, prin dorința de „a păstra încrederea” în Guvernul Tofan. „Am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul”, a adăugat Musteața, într-o postare pe Facebook.



Musteața nu ne-a răspuns la apel pentru a ne comunica dacă revine la șefia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Proaspăt venit în funcție, ministrul Agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat demisia la doar trei zile de la intrarea în funcție. Anunțul a fost focut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că „a fost o decizie personală“. Demisia vine în contextul discuțiilor privind afilierea lui Musteața la fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) al lui Vladimir Plahotniuc, afiliere confirmată de Partidul Social Democrat din Moldova, succesorul PDM, pe care însă ministrul a negat-o în repetate rânduri.

Musteața a fost scurt în declarații, publicând pe pagina sa de Facebook o postare în care își explică demisia.

„Guvernului are de asigurat în perioada imediat urmatoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstarii cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul”, și-a argumentat ministrul demisionar plecarea de la Ministerul Agriculturii.

Totodată, Musteața a inistat că informațiile apărute în spațiul public sunt false.

„Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii”, a continuat Musteața.

După demisia de la Guvern, Musteață ar urma să revină la șefia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). L-am contactat pe ministrul demisionar pentru a afla dacă va reveni în funcția precedentă, însă acesta nu ne-a răspuns la apel.

Premierul Tofan a punctat, în anunțul privind demisia lui Musteața, că „a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare”.