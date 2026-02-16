La ședința de miercuri, 18 februarie, Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova. Un proiect care prevede acest lucru este pe agenda ședinței Executivului.

Potrivit documentului, existența unei liste exhaustive a obiectelor de uz personal va permite delimitarea bunurilor care pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import, în vederea aplicării uniforme a cadrului normativ în domeniu. De asemenea, în proiect se menționează că instituirea listei este justificată de necesitatea prevenirii abuzurilor, protejării securității economice a statului și intereselor persoanelor fizice.

Sursa: Proiect hotărâre de Guvern