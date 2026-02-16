Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova
La ședința de miercuri, 18 februarie, Guvernul urmează să aprobe lista bunurilor personale introduse pe teritoriul R. Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în R. Moldova. Un proiect care prevede acest lucru este pe agenda ședinței Executivului.
Potrivit documentului, existența unei liste exhaustive a obiectelor de uz personal va permite delimitarea bunurilor care pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import, în vederea aplicării uniforme a cadrului normativ în domeniu. De asemenea, în proiect se menționează că instituirea listei este justificată de necesitatea prevenirii abuzurilor, protejării securității economice a statului și intereselor persoanelor fizice.
„Prevederile proiectului au drept scop facilitarea revenirii în țară a propriilor cetățeni, ceea ce va avea un impact pozitiv complex atât social, cât și economic şi care va depăşi eventualele scăderi ale unor venituri ipotetice din viitor, conexe perceperii taxelor de import. Mai mult, proiectul conține prevederi care oferă garanții asupra faptului că bunurile introduse cu scutiri vor fi utilizate exclusiv de persoanele care au beneficiat de aceste facilități şi s-au restabilit cu traiul în țară. (…) Modificările propuse vor reduce costurile procesului de revenire a cetățenilor Republicii Moldova, costuri care servesc drept factor demotivant în luarea deciziei de a reveni, vor încuraja reunirea familiilor, sporul demografic şi vor contribui la consolidarea societății noastre”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.