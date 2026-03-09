Guvernul Japoniei va oferi un grant pentru renovarea centrului social din Leova. Țara oferă asistență neranbursabilă R. Moldova începând din 2008

Astăzi, 9 martie, a fost semnat au semnat un contract de grant în valoare de circa 45 de mii de dolari, pentru renovarea centrului social din Leova. Banii sunt oferiți de Japonia în cadrul programului „Kusanone”.

Documentul a fost semnat de către ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki și directoarea Asociației Obștești „Social Partner”, dna Svetlana Petică, informează Ambasada Japoniei în R. Moldova.

Conform comunicatului de presă, asistența acordată va fi utilizată pentru renovarea Asociației Obștești „Social Partner” din orașul Leova.

„Renovările sunt necesare pentru a asigura că persoanele aflate în situații vulnerabile, care utilizează acest centru, pot beneficia de servicii într-un mediu mai sigur. Prin programul Kusanone, Guvernul Japoniei sprijină organizațiile locale prin acordarea de subvenții la scară mică. Ambasadorul Takeuchi a salutat propunerea de proiect a asociației obștești și și-a exprimat recunoștința și respectul față de organizație pentru activitatea sa de îngrijire a persoanelor aflate în nevoie”, comunică Ambasada Japoniei.

Sursa citată scrie că programul de subvenții pentru securitatea umană „Kusanone” a fost lansat în Republica Moldova în 2008. Până în prezent, Japonia a acordat finanțare nerambursabilă în valoare de 7,9 milioane de dolari pentru 96 de proiecte (excluzând noul proiect) în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.