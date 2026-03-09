33 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Orientul Mijlociu. În regiune „situația rămâne în mare parte neschimbată”, informează MAE

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale R.Moldova din regiune. Potrivit unui comunicat al MAE din 9 martie, situația rămâne în mare parte neschimbată. Totodată, diplomația de la Chișinău informează că în după-amiaza zilei de 8 martie 33 de cetățeni ai R. Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău.

Cetățenii R. Moldova aflați în statele din regiune sunt îndemnați în continuare să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor R. Moldova, unde sunt publicate actualizări privind situația de securitate, măsurile autorităților locale și opțiunile disponibile de deplasare.

În Israel situația rămâne în mare parte neschimbată.

„Ambasada R. Moldova în Statul Israel continuă să monitorizeze evoluțiile și să acorde sprijin consular cetățenilor R. Moldova aflați în această țară, în funcție de solicitările recepționate. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să urmărească informațiile publicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel: https://facebook.com/Moldovainisrael”, se arată în comunicat.

În Emiratele Arabe Unite situația generală, la fel, rămâne fără schimbări majore.

„Autoritățile Emiratelor Arabe Unite continuă monitorizarea situației de securitate, iar serviciile publice și infrastructura funcționează în regim normal, cu anumite limitări în operarea zborurilor comerciale. Ambasada R. Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor moldoveni afectați de perturbările transportului aerian, menține contactul cu autoritățile locale și partenerii relevanți și analizează opțiunile disponibile pentru cetățenii R. Moldova care doresc să părăsească regiunea. Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să urmărească pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite:https://facebook.com/Moldovainuae”, recomandă MAE.

Și în Qatar situația rămâne în mare parte neschimbată.

„Ambasada Republicii Moldova la Doha continuă să monitorizeze evoluțiile și să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în statul Qatar. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să urmărească pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar:https://facebook.com/moldovaqatar”, se arată în comunicat.

Ambasada R. Moldova în Turcia continuă monitorizarea evoluțiilor din regiune și menține legătura cu cetățenii moldoveni aflați în statele pentru care este acreditată prin cumul, iar Ambasada R. Moldova în Azerbaidjan monitorizează în permanență evoluțiile de securitate din Iran și menține legătura cu autoritățile competente și cu partenerii diplomatici pentru evaluarea situației.

Actualizările sunt publicate pe paginile oficiale ale Ambasadelor R. Moldova în aceste două țări:

„Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor R. Moldova aflați în regiune să respecte instrucțiunile autorităților locale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova pentru a primi informații actualizate”, .

Lista completă a misiunilor diplomatice ale R. Moldova și datele de contact ale acestora pot fi consultate pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe: https://mfa.gov.md/ro/misiuni